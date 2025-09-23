Основной киноплощадкой станет кинозал Инженерного корпуса Третьяковской галереи, а также кинотеатр "Иллюзион", где пройдет торжественное открытие и несколько показов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Фестиваль африканской культуры и кино "Африка. Вместе в будущее" состоится в Москве с 15 по 19 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"С 15 по 19 октября в Москве пройдет Фестиваль африканской культуры и кино "Африка. Вместе в будущее". Третий год смотр представляет африканский кинематограф во всем его разнообразии, а также современное искусство стран Африки", - отметили в пресс-службе.

Основной киноплощадкой станет кинозал Инженерного корпуса Третьяковской галереи, а также кинотеатр "Иллюзион", где пройдет торжественное открытие и несколько показов. В программе - ленты от победителей международных кинофестивалей до камерных авторских работ, а также обсуждения с создателями фильмов.

Генеральный продюсер фестиваля Анна Штиль подчеркнула, что его цель заключается в поддержке культурного сотрудничества России и Африки и развитии совместных инициатив. "Миссия фестиваля - расширять возможности для популяризации российских, африканских и совместных проектов в сфере культуры, медиа, образования и креативных индустрий. Африка сегодня - это не только традиции, но и мощный центр культурной силы, который влияет на мировую повестку", - отметила она.

Кроме кинопоказов зрителей ждут мастер-классы, круглые столы, паблик-токи, африканский стрит-арт и модные эксперименты. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Сенегала, посольства Республики Сенегал, посольства Буркина-Фасо. Партнеры фестиваля - Росконцерт, Государственная Третьяковская галерея, Госфильмофонд, кинотеатр "Иллюзион".