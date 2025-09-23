Ему было 93 года

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Американский сценарист и продюсер Рональд Фридман умер на 94-м году жизни. Об этом сообщил портал Variety 22 сентября.

По его информации, Фридман умер 15 сентября. Это произошло от остановки сердца в доме престарелых Фонда кино и телевидения в Вудленд-Хиллзе.

Сценарист родился 1 августа 1932 года в Питтсбурге (штат Пенсильвания). Фридман накопил более 700 часов телевизионного вещания, работая над такими сериалами, как "Шоу Энди Гриффита" (The Andy Griffith Show, 1960-1968), "Остров Гиллигана" (Gilligan's Island, 1964-1992) и другими. Он также был номинирован на премию "Эмми" в 1966 году за работу над сценарием для "Шоу Дэнни Кэя" (The Danny Kaye Show, 1963-1967). Среди других его известных работ - "Железный человек" (Iron Man, 1994-1996) и "Трансформеры" (The Transformers: The Movie, 1986).