По словам министра культуры, спектакли по мотивам текстов писателя будут включены в репертуары российских театров

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Свыше 60 мероприятий по всей России планируется реализовать к 100-летию со дня рождения писателя, режиссера и актера Василия Шукшина, которое отметят в 2029 году. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Провела заседание оргкомитета по празднованию 100-летия со дня рождения Василия Шукшина. К юбилею выдающегося мастера, который будет отмечаться в 2029 году, запланировано более 60 мероприятий. В их числе научные, издательские и выставочные проекты, а также культурно-просветительские акции, кинопоказы, конкурсы и фестивали", - написала она в своем телеграм-канале.

Так, одним из проектов станет выставка "Талант земли русской": она откроется на базе Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино. Кроме того, в Государственном музее истории русской литературы имени В. И. Даля представят экспозицию "Мне бы только правду рассказать о жизни". Запланированы и кинолектории: "Киноязык Шукшина" и "Я пришел дать вам волю". Они пройдут в Российской государственной библиотеке и в Государственном центральном музее кино соответственно.

"Институт мировой литературы имени А. М. Горького Российской академии наук проведет международную конференцию "Творческое наследие Василия Шукшина в контексте русской культуры" и круглый стол "Русский национальный характер в творчестве Василия Шукшина: предшественники и продолжатели". В кинотеатрах состоятся показы фильмов Василия Шукшина "Калина красная", "Праздники детства" и "Живет такой парень", - отметила министр.

Любимова добавила, что спектакли по мотивам текстов Шукшина будут включены в репертуары российских театров. К реализации также запланирован ряд мероприятий при участии российских посольств.

"В Алтайском крае, где родился Василий Шукшин, также намечены юбилейные события, в том числе присуждение Шукшинской литературной премии губернатора региона, Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" и Всероссийский фестиваль спектаклей профессиональных театров по произведениям Василия Шукшина "Здравствуйте, люди!", - заключила глава ведомства.