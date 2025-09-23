Мероприятие пройдет в Хургаде

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Картина "Царевна-лягушка" режиссера Александра Амирова откроет Международный молодежный кинофестиваль (The Hurghada International Youth Film Festival), который пройдет с 25 по 30 сентября в городе Хургада в Египте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Роскино".

"Программу фестиваля откроет красочная российская семейная лента "Царевна-лягушка" режиссера Александра Амирова. Фильм по мотивам знаменитой сказки подарит зрителям яркое фэнтези-путешествие с музыкой, юмором и современными спецэффектами, рассчитанное на все поколения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет конкурс фильмов. Россию на нем представит лента "Почтарь" - драма режиссера Андрея Разенкова. Картина расскажет историю скромного почтальона, который в военные годы старается уберечь жителей небольшого городка от плохих новостей.

Еще одним событием, которое пройдет в рамках Международного молодежного кинофестиваля, станет День российского кино, организованный "Роскино" при поддержке Министерства культуры РФ. В рамках этого проекта зрители увидят документальные картины "Дыхание глубины" (режиссер Юрий Чичков) и "Зимник" (режиссер Юрий Дорохин), а также драму "Она танцует" (режиссер Оксана Дегтярева).

Международный молодежный кинофестиваль в Хургаде ежегодно проводится под патронажем Министерства культуры Египта. В 2025 году в его программе представлено 58 фильмов из 30 стран.