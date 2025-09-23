Посетители смогут увидеть разнообразные виды ремесел, включая традиционное гончарное дело, резьбу по дереву и многое другое

ПЯТИГОРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Выставку декоративно-прикладного искусства мастеров Северного Кавказа впервые проведут в рамках Международного форума "Северный Кавказ: Культурный код в развитии международного сотрудничества", который 10-11 октября пройдет в Пятигорске и Железноводске. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил директор Северо-Кавказского института - филиала Президентской академии (РАНХиГС), член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

"Будет экспозиция декоративно-прикладного искусства Северного Кавказа. Также пройдет большой праздничный концерт, который позволит гостям и участникам форума погрузиться в атмосферу самобытности одного из уголков России, коллеги из других регионов представят творческие номера", - сообщил Тлисов.

По словам Тлисова, Россия может стать примером по сохранению традиций для других стран.

"Говоря о культурном коде, нельзя не коснуться богатого наследия, которое есть в России и к которому мы очень бережно относимся. Большие усилия прилагаются государством для сохранения языков, и Россия может показать пример для других стран. Я думаю, что в многообразии есть хороший ответ истории с беспощадной унификацией, которую предлагают ряд наших оппонентов с точки зрения соответствия времени. Есть возможность вернуться к своим истокам, корням, ответить на те суровые вызовы современности и будущего, которые, к сожалению, мы иногда видим", - добавил спикер.

Как уточнили в пресс-службе Северо-Кавказского института - филиала Президентской академии (РАНХиГС), на выставке будет представлено народное творчество семи регионов Кавказа.

"Пройдет выставка народного творчества и культурной самобытности семи регионов Кавказа. Посетители смогут увидеть разнообразные виды ремесел, включая традиционное гончарное дело, резьбу по дереву и многое другое", - сообщили в пресс-службе.