АСТАНА, 23 сентября. /ТАСС/. Концерт для фортепиано с оркестром №1 П. И. Чайковского был впервые исполнен в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева в Астане, передает корреспондент ТАСС.

Концерт был посвящен 185-летию со дня рождения Чайковского. Он был организован при участии Русского дома в Астане. Дирижером выступил Ерлан Бейсембаев. Сольную партию исполнил заслуженный деятель Казахстана Нурлан Измаилов.

Музыканты исполнили также произведения композиторов, на чье творчество повлиял Чайковский: Арама Хачатуряна, Арно Бабаджаняна и Еркегали Рахмадиева. В этой части концерта выступила лауреат международных конкурсов Дана Дженсикпаева.