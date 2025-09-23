Постановка была создана по произведениям Шукшина современным российским театральным и кинорежиссером Дмитрием Петрунем

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Спектакль "Калина красная" в исполнении театра Русской песни Надежды Бабкиной и звезд отечественного кино показали в Вологде в день 88-летия Вологодской области. Показ завершил в регионе программу Минкультуры России "Большие гастроли", сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Встретился с народной артисткой России Надеждой Георгиевной Бабкиной и солистами музыкального спектакля "Калина красная". Принимаем гостей в знаковую символичную дату - 88-летие со Дня образования Вологодской области. В зале - Сергей Никоненко, Наталья Егорова, Мария Шукшина и другие яркие и талантливые звезды театра и кино. Они приехали к нам, чтобы выступить сегодня на сцене Вологодского драматического театра. Музыкальной постановкой "Калина красная" в нашем регионе завершится программа Минкультуры России "Большие гастроли". Примечательно и то, что именно на вологодской земле были сняты кадры легендарного одноименного фильма Василия Шукшина", - сообщил Филимонов в своем телеграм-канале.

Показ был организован также в рамках губернаторского проекта "Осень Русского Севера", чтобы дать возможность вологжанам прикоснуться к творчеству театра "Русская песня", оценить традиционное народное пение и оригинальную хореографию.

По данным пресс-службы правительства области, постановку в рамках федеральной программы "Большие гастроли" Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ 2 сентября представили во Владимире, затем в Рязани, Калуге и Вологде.

Музыкальный спектакль "Калина красная" создан по произведениям Шукшина современным российским театральным и кинорежиссером Дмитрием Петрунем. Это яркий пример нового театрального жанра, который родился из синтеза литературы, "живого" традиционного пения, "говорящей" хореографии, эффектной сценографии, оригинальной музыки, народных и авторских песен в современной обработке, добавили организаторы.