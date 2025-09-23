В Великобритании обнародовали короткий список номинантов на Букеровскую премию

В частности, в него попали Бен Марковиц, Сьюзан Чой и Кэти Китамура

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Оргкомитет Букеровской премии по литературе обнародовал короткий список из шести произведений, которые поборются за одну из самых престижных литературных наград в англоязычном мире в 2025 году.

В финальный список попали три американских писателя - Бен Марковиц с книгой "Остаток нашей жизни" (The Rest of Our Lives), Сьюзан Чой ("Вспышка", Flashlight) и Кэти Китамура ("Прослушивание", Audition). Компанию им составит британец Эндрю Миллер с романом "Земля зимой" (The Land in Winter) и британско-венгерский автор Дэвид Салэй, написавший книгу "Плоть" (Flesh). Помимо них, на премию также претендует индианка Киран Десаи с романом "Одиночество Сони и Санни", The Loneliness of Sonia and Sunny).

В 2005 году Десаи уже становилась обладательницей Букеровской премии за роман "Наследство разоренных" (The Inheritance of Loss). Вместе с ней в разные годы в короткий список премии попадали Миллер и Салэй.

Как отметил председатель жюри, лауреат Букеровской премии за 1993 год, ирландский писатель Родди Дойл, при сокращении длинного списка из 13 произведений до шорт-листа из шести книг, членов жюри "охватила грусть и даже чувство вины" за то, что пришлось исключать полюбившиеся произведения.

"И все же было чувство удовлетворения и благодарности: мы выбрали шесть великолепных романов", - сказал он.

"Все книги, каждая по-своему и новым образом, рассказывают истории о человеке, который пытается жить рядом с другими людьми: любить их, добиваться их внимания, понимать их, держать на расстоянии, терпеть их, убегать от них. Иначе говоря, все эти романы блестяще написаны и глубоко человечны", - добавил Дойл. Изначально же отбор велся из 150 произведений.

В состав жюри под его председательством входят нигерийская писательница Айобами Адебайо, американская актриса Сара Джессика Паркер, британский автор Крис Пауэр и американская писательница Кайли Рид.

Лауреат премии станет известен 10 ноября на церемонии в концертно-развлекательном комплексе Old Billingsgate в лондонском Сити. Победитель получит денежный приз в размере 50 тыс. фунтов ($67 тыс.).

О премии

Букеровская премия была учреждена в 1968 году. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. До 2013 года премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Позднее жюри позволило претендовать на награду писателям из других стран за произведения, написанные на английском языке и опубликованные в Соединенном Королевстве.

В 2024 году Букеровской премии по литературе была удостоена британская писательница Саманта Харви за роман "На орбите" (Orbital). С момента попадания этой книги в длинный список номинантов ее продажи выросли примерно на 3 800%, а число языков, на которые произведение было переведено, увеличилось с восьми до 44.