В Музее Победы открылась выставка "Они отстояли столицу"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе открыл выставку "Они отстояли столицу", посвященную годовщине начала Московской битвы, передает корреспондент ТАСС. Экспозиция стала первым проектом нового сезона программы "Школьный музей Победы".

"Мы начинаем новый сезон выставочных проектов школьных музеев нашей страны. Это уже седьмой год подряд проходит в рамках Всероссийской программы "Школьный музей Победы", где ребята могут привезти экспозицию в главный музей страны и рассказать о судьбах, о которых не прочитаешь в учебниках", - рассказала ТАСС директор Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Она также отметила, что нынешняя выставка посвящена Московской битве, и школьники Москвы и Пензенской области открыли неизвестные страницы истории, готовя проект несколько месяцев.

О выставке

Экспозиция рассказывает о героях 9-й дивизии народного ополчения Кировского района Москвы, сражавшихся за столицу. Среди экспонатов - фрагмент деревянного медальона, найденный поисковиками, подлинные документы ополченцев, первый выпуск настольного календаря учителя 1941 года, книга "Души своей не экономили" о судьбе медсестры Марии Токаревой и альбом памяти с картой боевого пути.

Отдельный раздел посвящен участникам Московской битвы из Пензенской области. Здесь представлены личные вещи и фотографии героев, включая гимнастерку уроженца села Спасское.

"Мы рассказываем о тех героях, которые отстояли Москву в годы Великой Отечественной войны. Москва славится своими ополченцами, но Пенза, как тыловой город, тоже внесла огромный вклад. 354-я стрелковая дивизия формировалась у нас в Кузнецке и дошла до самого Берлина. Каждый четвертый взрыватель для фронта был сделан в Пензенской области", - рассказал ТАСС председатель Ассоциации школьных музеев Пензенской области Олег Машин.

Он добавил, что в экспозиции представлены не только военные экспонаты, но и школьные предметы. "Есть атлас 1938 года с планами сталинских высоток, которых тогда еще не построили, платье московской школьницы, письма с фронта, личные вещи бойцов. Это уникальная возможность - показать связь между историей фронта и повседневной жизнью школьников того времени", - заключил он.

В церемонии открытия приняли участие жительница блокадного Ленинграда Людмила Титова, родственники ветеранов и ополченцев, представители ветеранских организаций.

Выставка подготовлена музейным центром "Связь времен" школы №518 Москвы, школой №74 Пензы и Ассоциацией школьных музеев Пензенской области.

ТАСС - генеральный информационный партнер Музея Победы.