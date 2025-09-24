Певец назвал конкурс "красивым и грандиозным"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) оценил проведение международного музыкального конкурса "Интервидение" в России, указав на высокую планку в зрелищности мероприятия. Об этом певец сообщил изданию "Аргументы и факты".

"Наша страна задала высокую планку в зрелищности шоу, удачном совмещении традиционных инструментов и технологий дополненной реальности, а также искусственного интеллекта. Я очень рад и горд, что у России получилось возродить и провести такого уровня международный музыкальный конкурс", - отметил артист.

Певец добавил, что конкурс получился красивым и грандиозным.

Ранее артист попросил жюри не оценивать его выступление на "Интервидении", отметив, что счастлив находиться на сцене в окружении по-настоящему талантливых людей из разных стран всего мира.

"Интервидение" - песенный конкурс, существовавший в 1946-1993 годах при Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Он проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отделившегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе участвовали не только социалистические страны и страны, близкие к СССР, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды и Португалия.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Возрожденное "Интервидение" проходило 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представлял заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран. ТАСС - информационный партнер конкурса.