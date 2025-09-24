Музыкант Каспер рассказал о блокировке своих соцсетей из-за жалоб украинцев

По словам артиста, блокировке подвергались его каналы на платформе TikTok, самый крупный из которых насчитывал свыше 125 тыс. подписчиков

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Популярный среди бойцов СВО музыкант Каспер рассказал в интервью ТАСС, что неоднократно сталкивался с блокировкой своих аккаунтов на платформах YouTube и TikTok из-за жалоб с территории Украины.

"Такое (блокировки - прим. ТАСС) происходило неоднократно, если мы говорим о зарубежных соцсетях. Наверное, самый нелояльный к нам - это YouTube. Около трех каналов меня заблокировали по жалобам, я так понимаю, пользователей с Украины", - сказал он.

Каспер добавил, что из-за многочисленных жалоб пользователей с Украины также блокировке подвергались его каналы на платформе TikTok, самый крупный из которых насчитывал свыше 125 тыс. подписчиков.

"Существуют тематические проукраинские Telegram-каналы. Администраторы канала дают четкие инструкции. Они буквально сопровождают своих подписчиков, прописывают каждый этап, как правильно подавать жалобы. И тогда по многочисленным жалобам участников модераторы TikTok могут вам заблокировать аккаунт, либо заморозить", - объяснил он.

При этом он отметил, что были случаи, когда в сообщениях в соцсетях украинские солдаты признавались ему, что слушают его песни.

Каспер - молодой музыкант из Белоруссии, известный своими песнями про СВО.