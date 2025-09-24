Лидер группы Рома Зверь подчеркнул, что картина отражает искренность и настоящие эмоции, которые делают песни "Зверей" значимыми для слушателей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Документальный фильм о российской рок-группе "Звери" будет представлен публике в 2026 году. Об этом сообщил создатель и лидер группы Рома Зверь в интервью ТАСС.

"Сначала картина покажется на фестивалях документального кино, а потом выйдет в прокат в 2026 году. <…> Мы потратили на этот фильм очень много сил и времени, это не просто история группы, а исследование современной музыки и людей, которые ее слушают", - рассказал он.

По словам Зверя, фильм позволяет понять, почему одни песни становятся народными хитами и как музыка влияет на жизнь слушателей. "Я буду рад, если фильм даст зрителю возможность открыть что-то новое о музыке и артистах", - добавил он.

Артист отметил, что во время съемок команда путешествовала по всей стране - от Дальнего Востока до Калининграда - встречалась с людьми и узнавалa их историю выбора песен группы.

Рома Зверь подчеркнул, что картина отражает искренность и настоящие эмоции, которые делают песни "Зверей" значимыми для слушателей, и надеется, что фильм поможет зрителям почувствовать связь с музыкой и артистами.

Группа "Звери" была создана в 2001 году вокалистом и гитаристом Романом Билыком, известным под псевдонимом Рома Зверь. Всего на счету группы - семь студийных альбомов и 5 мини-альбомов. Среди известных песен группы - "Дожди-пистолеты", "До скорой встречи", "Танцуй", "Для тебя" и другие.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.