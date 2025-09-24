Это поселки и деревни на берегах Северной Двины в 40-50 км от Архангельска

АРХАНГЕЛЬСК, 24 сентября. /ТАСС/. Кинематографисты в 2025 году использовали новые локации в Архангельской области для съемок фильмов, рассказал ТАСС руководитель Архангельского отделения Союза кинематографистов России Анатолий Конычев. Это поселки и деревни на берегах Северной Двины в 40-50 км от Архангельска, еще одна популярная "точка" - самый старый в стране пароход-колесник "Гоголь".

Ранее наиболее популярными площадками для съемок были Кенозерье и Малые Корелы.

"В этом году все отправились в сторону Луковецкого. Роуд-муви "По-братски" снимали от Трепузово до Косково и в самом Косково. Романтическую комедию "Любовь и пломбы" снимали в районе "Япония" на берегу в поселке Боброво, это для съемок фильмов новые локации. И сразу несколько картин снимали на "Гоголе", в том числе "Любовь и пломбы", - рассказал Конычев.

Трепузово, Косково и Боброво входят в состав Боброво-Лявленского сельского поселения в Приморском округе, все они расположены на правом берегу Северной Двины. "Мы выбрали Боброво и Косково потому, что это новые и очень интересные локации - и по ландшафтам, и по людям. Местные жители сами активно включались в процесс: помогали с организацией, давали все необходимое для съемок. Огромное спасибо главе района Валентине Рудкиной, которая неизменно поддерживает кинопроекты и помогает им воплощаться. Для нас это открытие - свежие места в Архангельской области, где можно создавать кино и одновременно рассказывать о регионе", - добавил Конычев.

"Япония" - это неофициальное название прибрежной части Боброво, даже местный родник называется Японский. Название существует более ста лет, по одной из версий оно связано с участием жителей этой части деревни в русской-японской войне.

Традиционно популярны у кинематографистов Малые Корелы, как музей-заповедник, так и туристический комплекс. В Корелах в этом году снимали также "По-братски" и несколько документальных лент, в том числе сериал "Народные художественные промыслы России" и проект "Моя любовь - Россия", в музее "Малые Корелы" снимали коллекцию колоколов. Центр Архангельска в этом стал съемочной площадкой для двух художественных фильмов: "По-братски" и "Любовь и пломбы", а также ряда документальных проектов. Среди них "Русский Милан" про местные бренды одежды в разных городах России, "Северное сияние" о Северном русском народном хоре и другие.