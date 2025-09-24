Для того, чтобы воссоздать живой диалог с артистом, потребовалось три года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Организаторы музыкального шоу "Высоцкий. Высота" планируют в 2026 году предоставить зрителям возможность в реальном времени пообщаться с цифровым аватаром певца, поэта и актера Владимира Высоцкого. Три года потребовалось на изучение интервью, записей и воспоминаний современников, чтобы воссоздать живой диалог с артистом, рассказал ТАСС генеральный директор компании "Цифровые легенды", генеральный продюсер шоу Александр Мамонов.

"Речь идет о первом в мире живом диалоге зрителей с цифровым аватаром, который отвечает так, как это сделал бы сам Высоцкий - искренне, глубоко, остроумно. Это не просто "технологическая игрушка", это мост между эпохами, диалог поколений в прямом эфире", - сказал Мамонов.

Отмечается, что такие технологии в 2026 году станут частью цифровых концертов с аватаром Высоцкого. По словам Мамонова, организаторы потратили три года на изучение каждого интервью и записи певца, воспоминаний современников о нем, чтобы воссоздать не имитацию, а живой диалог с философией и мировоззрением зрелого периода поэта. "Каждый вопрос станет уникальным экспериментом, Высоцкий ответит так, как ответил бы в 1980 году, обладая всем своим жизненным опытом и мудростью. Возможность личного общения с легендой - новый формат культурного события будущего. Уже в ближайшие годы такие технологии станут обязательной частью цифровых концертов, поскольку дают каждому зрителю уникальный персонализированный опыт, глубокое эмоциональное вовлечение и формируют новое культурное наследие: все диалоги зрителей с цифровым аватаром будут сохранены и станут частью истории проекта", - добавил продюсер шоу "Высоцкий. Высота".

24 октября Высоцкий "выступит" на сцене Live Арены в Москве в виде цифрового аватара. На шоу его песни прозвучат в аранжировках для джазового и симфонического оркестров. Также на сцене вместе с Высоцким "выступят" фотореалистичные цифровые аватары Леонида Агутина, Полины Гагариной, Сергея Шнурова и Григория Лепса.