Постановка называется "Уроки счастья"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Премьера спектакля "Уроки счастья" по произведениям поэтессы Ларисы Рубальской с ее участием состоится 30 сентября и 5 октября на сцене Центрального дома литераторов (ЦДЛ) при поддержке Фонда помощи театральной деятельности "Воскресение". Об этом в интервью ТАСС сообщила сама поэтесса.

"В этом году, к моему юбилею, мы репетируем спектакль "Уроки счастья" по моим произведениям. Режиссер и соавтор Марина Чаплин написала пьесу, объединив в ней мои рассказы. Первый премьерный показ пройдет здесь, в ЦДЛ, 30 сентября и 5 октября", - поделилась она.

В пресс-службе организаторов спектакля сообщили, что пьеса основана на рассказах Ларисы Рубальской, которые режиссер адаптировала для театра, добавив монологи персонажей. В сюжет вплетены стихи и песни поэтессы. Сама Рубальская исполнит главную роль в спектакле. Кроме того, на сцену выйдут Эльмира Мирэль, заслуженная артистка РФ Анастасия Колпикова, Анастасия Лебедева, Юлия Стожарова, Ирина Царенко и заслуженная артистка РФ Алла Смирдан. Мужские роли в спектакле озвучат заслуженный артист РФ Сергей Чонишвили и актер Антон Егоров.

О поэтессе

Рубальская родилась 24 сентября в 1945 году в Москве. После окончания средней школы работала библиотекарем, корректором, машинисткой в Литературном институте им. А. М. Горького и редакции журнала "Смена". В 1973 году завершила обучение на курсах японского языка, после чего работала переводчиком в туристическом бюро "Спутник", Всесоюзном центральном совете профессиональных союзов, Госконцерте. С 1975 года по 1983 год - секретарь-переводчик в московском представительстве японской телекомпании NTV, затем более 20 лет работала референтом в представительстве японской газеты Asahi в Москве.

Рубальская начала поэтическую деятельность в 1983 году после знакомства с композитором и певцом Владимиром Мигулей. Первая песня на ее стихи - "Воспоминание" (музыка Владимира Мигули, исполнение Валентины Толкуновой). Всего поэтесса написала тексты более чем к 600 песням. Сотрудничала с композиторами Давидом Тухмановым, Вячеславом Добрыниным, Сергеем Березиным, Игорем Крутым, Аркадием Укупником, Виктором Чайкой.

Песни Рубальской исполняют артисты отечественной эстрады: Филипп Киркоров ("Виноват я, виноват", "Ночной бал"), Михаил Муромов ("Странная женщина"), Ирина Аллегрова ("Угонщица", "Транзитный пассажир"), Валерий Леонтьев ("Бродяга-аккордеон", "Мулатка-шоколадка"), Александр Малинин ("Напрасные слова"), Алсу ("Свет в твоем окне") и другие.

Поэтесса опубликовала несколько сборников своих произведений, среди них "Танго утраченных грез" (2002), "Кольцо горячих рук" (2004), "Свет в твоем окне" (2012), "Случайный роман" (2014), "Моя душа настроена на осень" (2018). В 2003 году основала компанию "Агентство праздников Ларисы Рубальской", занимающуюся проведением праздничных и деловых мероприятий. Член Союза писателей Москвы. Многократный лауреат телевизионного конкурса "Песня года".