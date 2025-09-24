Одновременно с выступлениями артистов пройдут лекции и мастер-классы о трендах российского театра, режиссерской профессии и умению смотреть спектакли

СЫКТЫВКАР, 24 сентября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова впервые принял участие в Северном театральном фестивале, который в шестой раз проходит в Сыктывкаре на сцене Академического театра драмы имени Виктора Савина, его нынешняя тема - "Советский театр. Реконструкция". Вахтанговцы привезли спектакль "Танго между строк" - историю о жизни и творчестве советского композитора Оскара Строка, рассказали журналистам организаторы фестиваля.

"Северный театральный фестиваль - значимое событие для нашей республики и театральной общественности всей страны, потому что много театров будут представлять нашу огромную страну и театральную жизнь в широком плане. Фестиваль стартовал с участия знаменитого коллектива Академического государственного театра имени Вахтангова. Это высокая честь для нашего театра и большой подарок зрителям - жителям Сыктывкара и Республики Коми", - сказал директор Театра драмы имени В. Савина Михаил Матвеев.

Режиссер спектакля "Танго между строк" Наталья Ковалева отметила важность "объединения северного театрального люда, возможности делиться своими идеями, мыслями, постановками".

Вахтанговцы ездят на гастроли минимум раз в месяц, со спектаклем "Танго между строк" посетили Омск, Нижний Новгород и теперь Сыктывкар, отметила актриса театра Анна Антонова. Показы прошли на сыктывкарской сцене 23 и 24 сентября. "Для нас, артистов, занятых в спектакле "Танго между строк", это большой подарок, когда мы из нашего московского арт-кафе, малюсенькой сценочки и низким-низким потолком, где зрители сидят за столиками, и все очень камерно, когда мы попадаем на такую сцену. Это большая полноценная сцена, невероятно красивый зрительный зал. Спектакль сразу идет минут на 20 больше, потому что дольше ходить. Это невозможный кайф лично для меня, 1,8 метра [роста], встать в полный рост, не зацепить какой-то фонарь наверху", - отметила актриса.

Актриса Анна Дубровская поблагодарила сыктывкарских зрителей за чуткое восприятие спектакля. "В городах, которые находятся чем дальше от Москвы, тем интереснее бывать. Для меня это не открытие, а уже естественно и органично, что люди в русской провинции насколько изысканны в своем восприятии, есть слой глубоко образованных людей, направленных на то, чтобы воспринимать, обогащаться <…>. В небольших городах театр часто становится развлечением и досугом, а здесь по тому, как зритель воспринимал спектакль - внимательно, чутко, благодарно. Это очень приятно. На одном дыхании", - отметила Дубовская.

Актер Эльдар Трамов отметил "прекрасное состояние театра, сцены, наличие творческой жизни с достойной огранкой и подлинное служение театру", а также наполнение фестиваля.

О фестивале

Заместитель директора Театра драмы Коми Владимир Казаковцев представил афишу фестиваля: в ближайшие две недели на сыктывкарской сцене выступят коллективы из разных уголков страны - артисты Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке, Международный театр драмы и комедии из Санкт-Петербурга, драматические театры из Кирова, Котласа и Архангельска, Молодежный театр им. В.С. Загоруйко из Тюмени, Донецкий новый театр, Воркутинский театр им. Б.А. Мордвинова от Республики Коми. Завершит фестиваль не менее известный Московский художественный театр имени А.П. Чехова с постановками "Пролетный гусь" и "Старший сын". Одновременно с этим пройдут лекции и мастер-классы о трендах российского театра, режиссерской профессии и умению смотреть спектакли. Победители будут объявлены 5 октября.