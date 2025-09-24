Режиссер Павел Сафонов воплотил на сцене произведение "Старик и море"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Премьера моноспектакля Григория Антипенко "Старик и море" по повести Эрнеста Хемингуэя состоялась в "Арт-кафе" Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, передает корреспондент ТАСС. Режиссер постановки - Павел Сафонов.

"Старик и море" - первая премьера 105-го сезона и первое обращение коллектива Театра Вахтангова к творчеству американского писателя XX века Эрнеста Хемингуэя. "Этот спектакль возник внезапно, мы "собрали" его в прошлом году. Тогда Гриша Антипенко обратился ко мне, сказал, что есть возможность сделать локальную работу. Задумались. Я перечитал несколько разных произведений - и остановился именно на "Старике и море": теперь думаю, что этот текст жил во мне очень давно", - обратился к залу режиссер.

О многослойности литературной основы

Опубликованная в 1952 году новелла "Старик и море", как отметил в беседе с ТАСС кандидат филологических наук, старший преподаватель факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Артем Лысенко, занимает особое место в творчестве американского автора. "Этот небольшой текст, - очерчивает он сюжет произведения, - рассказывает о рыбаке Сантьяго, живущем недалеко от Гаваны. После 84 неудачных дней ловли, на 85-й, он вступает в борьбу с огромным марлином, попавшимся ему на крючок. Несмотря на победу над самой рыбой, возвращаясь в деревню, старик теряет улов из-за нападения акул".

Вместе с тем, по словам Лысенко, на новеллу Хемингуэя не следует смотреть как на историю о рыбной ловле. "Через борьбу с природой, - поясняет собеседник агентства, - писатель показывает стойкость, мужество и достоинство человека перед лицом испытаний. В контексте характеристики творчества Хемингуэя часто упоминается принцип айсберга: лишь одна восьмая его часть находится над водой. Так и в новелле: все происходящее - не на виду у читателя. Он сам почувствует, сам все поймет".

Актер Григорий Антипенко также выделяет эту новеллу среди всех прочитанных им книг Хемингуэя. "Он пишет очень просто: как есть, так и написано. Без всяких заморочек или полетов мысли. Все идет не от головы, а от души. И в этом химия автора, в частности, химия новеллы. В силу своей лаконичности и простоты, на мой взгляд, "Старика и море" можно считать абсолютной вершиной творчества Хемингуэя", - заявил он после предпоказа спектакля.

Режиссерское и актерское видение текста

Признавая, что выбранная новелла располагает к разным трактовкам, режиссер Сафонов рассказал журналистам о своем видении текста.

"Я чувствую, что в конечном счете этот материал - про встречу человека с божественной энергией, с каким-то сокровенным смыслом. Мы привыкли думать, что мы первичны в борьбе за успех, привыкли думать, что должны что-то преодолеть, изменить. "Старик и море" позволяет рассмотреть жизнь как бы под лупой. В этой "микроситуации" и открывается все незнание человека", - подчеркнул он.

Для режиссера, по его словам, особенно важен следующий вывод: старик в конце концов начинает осознавать, что он не всесилен и, вероятно, даже не вправе претендовать на что-то "победительное". "Такое понимание приходит к нему после встречи с этой самой энергией - энергией более мудрой, чистой и, может быть, более наивной, - добавляет Сафонов. - Нельзя забывать, что эта сила, эта красота существует помимо нас, а ведь мы ее часто считаем своей собственностью".

Как обратил внимание Артем Лысенко, речь здесь идет о взаимоотношении рыбака и рыбы. "Между стариком и марлином устанавливается своего рода связь, связь особенная. С одной стороны, рыбак хочет убить рыбу, но парадоксально испытывает к ней глубокое уважение", - пояснил собеседник агентства.

Кроме постановки спектакля, режиссер отвечает за музыкальное оформление и сценическую версию новеллы. Сафонов сократил текст оригинального произведения до порядка 30 страниц, приблизив жанр постановки к читке. Так, в "Старике и море" Антипенко говорит голосами сразу трех героев книги: самого старика, мальчика по имени Манолин и рассказчика. Отвечая на вопрос ТАСС о работе над ролями, артист заметил: на то, чтобы выучить текст целиком, у него ушел месяц.

По словам Антипенко, главное, что делает новелла Хемингуэя - ставит вопрос: "Зачем?". "У старика, - говорит он, - было все: и победы в поединках, и женщины, и большие уловы. Были великие события. И вот когда к нему уже начинает приходить смирение, возникает этот самый вопрос: "А зачем вообще все это было?". Когда-то оно было - и теперь почему-то отнято. И вопрос этот очень страшный. "Я же когда-то был самым-самым. А теперь вдруг все лишилось смысла. И рыбу не могу поймать, и вообще ничего не могу сделать". Зачем все, что было до этого?".

Художественное оформление спектакля

Режиссер Сафонов заметил, что команда спектакля определилась с пространством для постановки без промедлений: было выбрано камерное "Арт-кафе". "Такой формат бросил нам своеобразный вызов. Как все это реализовать? Такое воздушное, морское, объемное по пространству произведение… Показалось, что будет очень интересно сделать все аскетично, не прибегая к помощи современных технологий, экранов и так далее. Нужна простота", - сказал он.

За сценографию и костюмы отвечает заслуженный художник России Максим Обрезков, художником по свету выступает Руслан Матвеев. Про оформление постановки рассказал Антипенко: "Я был готов к тому, что это будет обычный чтецкий вечер. А мне подарили и воду, и рыбу, и скамейку, тазики, ведерки. Все это насыщение - работа Сафонова и Обрезкова. Такие декорации очень близки к хемингуэевским смыслам, потому что это - простые материи".

Под занавес

Произведение "Старик и море" принесло Хемингуэю Пулитцеровскую премию в 1953 году и стало одним из оснований для присуждения ему Нобелевской премии по литературе в 1954-м. Первое обращение Театра Вахтангова к творчеству американского автора зритель встретил долгими аплодисментами: премьера спектакля прошла с аншлагом. Ближайшие показы состоятся 27 сентября, 5 и 24 октября - билеты на них, как отмечается на сайте театра, распроданы.