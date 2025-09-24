По мнению генерального директора киноконцерна "Мосфильм", появление ИИ - это серьезное событие в истории человечества

ТАШКЕНТ, 24 сентября. /ТАСС/. Народный артист РФ, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров допускает, что киноиндустрия, в том числе сами фильмы, в их современном понимании могут измениться из-за внедрения искусственного интеллекта.

По его мнению, появление ИИ - это серьезное событие в истории человечества. "Я допускаю, что кино в таком виде, в котором мы его знаем, может измениться. Я не думаю, что я доживу до этого, к счастью. Но думаю, такое может быть, - сказал он во время творческой встречи во Дворце кино им. А. Навои (Панорама) в Ташкенте в рамках Первого фестиваля российского искусства в Узбекистане. - Дело все в том, что я видел уже примеры <...> воспроизведения актеров. Вы себе даже представить не можете, насколько это реалистично. Я, например, видел Вячеслава Тихонова абсолютно, ты не можешь отличить".

Гендиректор киноконцерна "Мосфильм" предполагает, что само по себе кино с привычным экраном останется, но возникает другой вопрос. "Сильно может измениться авторство, то есть это перейдет к создателям программ, то есть наша профессия может умереть, профессия художника такого, который строит декорации может умереть. Такое может быть, я допускаю. Или я допускаю возможность, что будет два параллельных [варианта создания кино]. То есть вот это вот, такой кинематограф, рожденный как бы искусственным интеллектом", - поделился своим мнением со зрителями Шахназаров.

При этом режиссер подчеркнул, что кино - это очень молодое искусство. "Театр невозможно изменить, а вот кино. Потому что кино - это технологии. В кино ведь две составляющие: и технологическая, и, как говорится, творческо-художественная", - подчеркнул кинематографист. По его словам, он сам лично стал свидетелем того, что за годы работы в ремесле были внедрены разные технологии. "Технологическая часть в кино начинает превалировать над художественно-творческой, я это с сожалением говорю", - отметил он.

Сам же автор множества классических кинокартин признался, что отдает предпочтение фильмам, где автору удается тронуть зрителя через свою творческую энергию. "Когда мы снимаем фильм, это даже странно, мы передаем эти [человеческие] эмоции на экран. Ведь это странно, что сидят люди в зале, тут, ну что это? Простынь. На ней какие-то там картинки. И люди вот сочувствуют, сопереживают, плачут, смеются, это ж необыкновенно. Но это тогда происходит, когда автору удается вот через эту простыню передать какую-то свою энергию творческую. Вот я люблю это кино", - подытожил знаменитый кинорежиссер.

О фестивале

I Фестиваль российского искусства в Узбекистане "Мир искусств" проходит в Ташкенте с 22 по 26 сентября. В его программу входит показ балета "Ромео и Джульетта", творческая встреча с народным артистом России Кареном Шахназаровым, музыкально-литературный спектакль о Маяковском и Есенине, оперный гала-концерт с участием солистов ведущих мировых театров и народные танцы.

Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры РФ, Центр кинофестивалей и международных программ, Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, правительство Марий Эл, Министерство культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл.