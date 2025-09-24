Народный артист заявил, что студия была в ужасном состоянии в тот момент, когда он ее возглавил

ТАШКЕНТ, 24 сентября. /ТАСС/. Народный артист РФ, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров заявил, что студия была в ужасном состоянии в тот момент, когда он ее возглавил в 1998 году - об этом можно было бы снять фильм.

"Честно говоря, "Мосфильм", конечно, был в ужасном состоянии. Эта была объективная ситуация 1990-х годов, и я же не пытаюсь бросить камень в предыдущее руководство. "Мосфильм" был разрушен. Конечно, очень много было там криминального. Вот поэтому в принципе об этом можно было бы снять фильм, который был бы и детективом, и комедией, и драмой, и трагедией одновременно", - сказал Шахназаров во время творческой встречи во Дворце кино им. А. Навои (Панорама) в Ташкенте в рамках Первого фестиваля российского искусства в Узбекистане.

Режиссер рассказал, что ему помог опыт работы, чтобы решить проблемы, имеющиеся у киноконцерна. Он также признался, что сыграли роль и его амбиции: "Я вообще-то хотел сделать студию первой в мире". По мнению Шахназарова, необходимо всегда ставить большие цели.

"Я считаю, что сегодня "Мосфильм" одна из лучших студий, на которых я был <...>, и голливудским студиями мы, кстати, не уступаем. Другое дело, что у них пять таких студий", - подчеркнул гендиректор киноконцерна.

I Фестиваль российского искусства в Узбекистане "Мир искусств" проходит в Ташкенте с 22 по 26 сентября. В его программу входит показ балета "Ромео и Джульетта", творческая встреча с народным артистом России Кареном Шахназаровым, музыкально-литературный спектакль о Маяковском и Есенине, оперный гала-концерт с участием солистов ведущих мировых театров и народные танцы.

Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры РФ, Центр кинофестивалей и международных программ, Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, правительство Марий Эл, Министерство культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл.