В Москве стартует Российская креативная неделя

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. VI федеральный Форум-фестиваль "Российская креативная неделя" открывается в Москве и будет проходить в Национальном центре "Россия" до 27 сентября.

"Российская креативная неделя" - это новая повестка и тренды на несколько лет вперед для всей креативной отрасли страны. В фокусе внимания - три стратегических направления: ценностно ориентированная экономика - 2035, пространственное развитие страны и регионов в эпоху нового типа экономики, а также роль творческого человека в формировании новых экономических моделей", - сообщают организаторы.

Форум включает более 60 мероприятий, в которых примут участие свыше 350 спикеров, представляющих 89 регионов России, а также эксперты из 10 стран. В рамках международного трека также планируется участие представителей стран СНГ, ШОС и БРИКС.

В рамках обсуждений по каждому вектору участники рассмотрят законодательные инициативы, управленческие модели, инвестиционные инструменты и трансформацию профессий. Ключевым событием станет пленарное заседание "Государство-визионер: новая философия интеллектуально-креативного лидерства России", запланированное на 25 сентября. Участники обсудят стратегию креативной экономики, ориентированной на традиционные ценности и инновации, а также роль креативных индустрий в улучшении качества жизни и развитии регионов.

"В этом году "Российская креативная неделя" пройдет уже в шестой раз. За пять лет она стала настоящим инициатором преобразований и главной площадкой в стране, которая транслирует повестку креативных индустрий. Сегодня мы не просто подводим итоги "креативной пятилетки" - мы вступаем в новый цикл, переходим от обсуждения возможностей к системной работе", - отметила президент АНО "Креативная экономика", директор Форума-фестиваля "Российская креативная неделя" Марина Монгуш.

Тематические векторы

Первый тематический вектор - "Ценностно ориентированная экономика и ее будущее - 2035" - фокусируется на роли государства в укреплении связей и развитии международного сотрудничества в креативных индустриях. Основные вопросы обсудят на пленарной сессии "Развитая креативная экономика - основа достижения национальных целей России".

Второй блок форума, посвященный "Пространственному развитию страны и регионов для экономики нового типа", сосредоточится на изменениях в архитектуре, общественных пространствах и инфраструктуре в условиях роста креативной экономики. Участники обсудят трансформацию промышленных городов, развитие малых населенных пунктов и обновление сельских территорий через креативные индустрии, а также новые модели управления регионами. Центральным событием станет пленарная сессия "Новые методы развития территорий и городов в эпоху креативной экономики".

Третий вектор деловой программы - "Творческий человек как основа экономики будущего". Обсуждения будут посвящены современным подходам к детскому и семейному контенту, эволюции профессии инфлюенсера, влиянию музыки на молодежь и другим темам. Ключевым событием станет пленарная сессия "Образование для человека в эпоху ИИ: потенциал для развития креативной экономики". Также важным событием станет День креативного предпринимательства, который привлечет активных и талантливых людей, способных изменить жизнь города и страны.

О Российской креативной неделе

Формат "Российской креативной недели" был запущен в 2020 году. Тогда же была учреждена первая Национальная премия в сфере креативных индустрий. В последующие годы форум стал площадкой для диалога между властью, бизнесом и профессиональным сообществом, обсуждения законодательных инициатив, развития профильного образования и инфраструктуры.

По данным за 2024 год, вклад креативных индустрий в ВВП России составил 4,1% (7,5 трлн рублей), а численность занятых в секторе превысила 4,4 млн человек. Согласно национальным целям, поставленным президентом России Владимиром Путиным, к 2030 году этот показатель должен достичь 6%. С момента основания "Российская креативная неделя" объединила более 153 тыс. участников и более 700 спикеров из 19 стран. Итоги мероприятия ежегодно формируют вектор развития отрасли на федеральном уровне.

АНО "Креативная экономика" реализует проекты по развитию креативной экономики с 2020 года. Среди ключевых инициатив - "Российская креативная неделя", Национальная премия, региональные форумы, молодежные урбанистические хакатоны, музыкальный фестиваль "Кантата" и конкурс креативных продюсеров.

