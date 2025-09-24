В Большом театре пройдет концерт из произведений Игоря Стравинского

В исполнении солистов, хора и симфонического оркестра театра на Исторической сцене прозвучит музыка к балетам "Свадебка", "Жар-птица" и опера-оратория "Царь Эдип"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) представит 25 сентября на своей Исторической сцене концерт из произведений Игоря Стравинского. За дирижерский пульт встанет Валерий Гергиев, сообщили в пресс-службе ГАБТ.

"Большой театр продолжает чествовать Игоря Стравинского, одного из самых влиятельных музыкантов XX века. В исполнении солистов, хора и симфонического оркестра театра на Исторической сцене прозвучит музыка к балетам "Свадебка", "Жар-птица" и опера-оратория "Царь Эдип". За дирижерским пультом - маэстро Валерий Гергиев", - рассказали в пресс-службе.

Там обратили внимание, что программу концерта составят три крупных театральных опуса Игоря Стравинского, принадлежащие разным жанрам и стилевым направлениям, однако всех их объединяет имя Сергея Дягилева, выдающегося импресарио Русских сезонов в Париже.

"Музыка к балету "Жар-птица" - первая работа для Русских сезонов Дягилева. Балет, представленный парижской публике 25 июня 1910 года, имел сенсационный успех и в один вечер сделал 27-летнего Стравинского знаменитым. На основе этой музыки композитор написал оркестровую сюиту, которая стала одним из самых репертуарных концертных сочинений, - пояснили в пресс-службе. - Балет "Свадебка", задуманный в 1913 году как "хореографические сцены с музыкой и пением", свой окончательный облик обрел в 1923 году после почти десяти лет непрерывных поисков и промежуточных вариантов. "Царь Эдип", опера-оратория для чтеца, солистов, мужского хора и оркестра, создавался как музыкальное приношение к 20-летию театральной деятельности Сергея Дягилева и впервые прозвучал в рамках Русских сезонов 30 мая 1927 года в парижском Театре Сары Бернар; в дальнейшем опера-оратория исполнялась как в концертах, так и на театральной сцене".

В пресс-службе ГАБТ также напомнили, что в прошлом сезоне на Исторической сцене прошли премьерные показы балетов "Жар-птица" и "Петрушка", а также Стравинский-гала, объединивший как концертную, так и театральную программы; в репертуар Камерной сцены вернулись опера "Похождения повесы" и "Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана". Яркости и стилевого многообразия праздничной программе добавили гастроли балетной труппы Мариинского театра, которая представила на московской сцене балеты "Пульчинелла", "Игра в карты", "Танцсцены" (на музыку Симфонии in C), а также "Свадебку" и "Весну священную".