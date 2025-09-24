На 15 площадках города будут представлены работы ведущих российских и зарубежных медиахудожников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль Digital Rain впервые пройдет в Петербурге, на 15 площадках города будут представлены работы ведущих российских и зарубежных медиахудожников. Среди локаций и Новая сцена имени Всеволода Мейерхольда Александринского театра.

"Фестиваль сфокусирован на теме "Потоки" как метафоре цифрового обмена и исследования динамики современного мира", - сказал на пресс-конференции директор Александринского театра Александр Малич. Он отметил, что Новая сцена Александринки выступит главной дискуссионной и перформативной площадкой фестиваля. Здесь 27-28 сентября пройдет образовательная программа с участием ведущих экспертов в области медиаарта и креативных индустрий, которые затронут широкий круг тем: от трендов в мире технологического искусства до этики новых медиа и правовых аспектов работы с цифровым искусством.

В программе фестиваля - две премьеры. В хореографическом перформансе "Синтетическая морфология" Анастасии Алехиной зрители увидят пластическую композицию с использованием ручных протезов-щупалец, управляемых мышцами и электронными устройствами. Второй новинкой станет поэтическая пьеса "Лакуна" Дмитрия Масаидова х LYM ART, где через призму поэзии исследуются грядущие отношения человека и его технологического двойника - робота-гуманоида Unitree G1.

Главная фестивальная тема "Потоки" дешифрует разные смысловые значения этого слова, пропуская их через историю, образы и атмосферу Петербурга. Все работы участников обыгрывают феномен воды в своей форме: как информацию, процесс, цифровую экосистему или как попытку вернуть прошлое и найти новый путь.

В два заключительных дня, 27 и 28 сентября, здание Александринского театра превратится в полотно для цифрового искусства, где покажут работы финалистов конкурса мэппинга. Фасад театра заиграет новыми красками, сюжетами и образами. Финальным событием станет большое вечернее шоу на фасаде Александринки. С помощью видеомэппинга и световых решений будет оживлен архитектурный облик театра, что подчеркнет непрерывность истории искусства - от классицизма до современности, от античных мотивов к авангарду и цифровому искусству.

Фестиваль организован компанией Smartlight и "Лабораторией новых медиа" Новой сцены Александринского театра при поддержке правительства Санкт-Петербурга.