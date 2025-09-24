Гости торжественной церемонии открытия, которая состоится 25 сентября, станут первыми посетителями нового многофункционального зала "Горький холл", расположенного в историческом здании Киностудии Горького

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. II Международный кинофестиваль молодежных фильмов "Высоко", гостей которого ждет бесплатный показ более 60 лент, в четверг открывается в Москве.

"Цель фестиваля - показать, как развивается молодежное кино в России и в мире, и сформировать у зрителей верные ориентиры через силу аудиовизуального искусства. Победителей будет выбирать зрительское и экспертное жюри в зависимости от конкурса. Фестиваль проходит при поддержке правительства Москвы", - отмечается на сайте мероприятия.

Как сообщили в пресс-службе организаторов кинофестиваля, гости торжественной церемонии открытия, которая состоится 25 сентября, станут первыми посетителями нового многофункционального зала "Горький холл", расположенного в историческом здании Киностудии Горького. Фильмом открытия станет музыкальная сказка "Огниво против Волшебной скважины" (Россия, реж. Анджей Петрас, 2025), снятая по мотивам произведения Ханса Кристиана Андерсена и сочетающая кукольную анимацию с игрой реальных актеров. Кино зрителям представит творческая группа проекта.

Главная тема фестиваля в этом году - возможности и развитие молодого человека в эпоху технологий и творчества. Гостей мероприятия ждут показы международного конкурса полного метра, короткого метра, а также лент внеконкурсной программы, отобранной программной дирекцией фестиваля. Зрителям представят игровое, документальное и научно-популярное кино, анимацию, а также экспериментальные и учебные проекты из разных стран мира. Для детей, подростков и родителей организуют мастер-классы, встречи с кастинг-директорами и лабораторию-интенсив по съемке мини-фильмов.

Также запланирована специальная программа с батлами киношкол, творческими встречами и занятиями с представителями медиаиндустрии. Показы фильмов пройдут на нескольких площадках столицы, в их числе также кинотеатр "Пионер" и кинотеатры сети "Москино".

