В Поморье восстановили историю кинофестивалей региона первой половины ХХ века

АРХАНГЕЛЬСК, 25 сентября. /ТАСС/. Историю кинофестивалей в Архангельской области в первой половине ХХ века восстановили в регионе. Как рассказал ТАСС руководитель регионального отделения Союза кинематографистов России Анатолий Конычев, работа в архивах помогла узнать, что в регионе кинофестивали проходили в 1936 и 1941 годах и охватывали многие населенные пункты.

"Когда находим в архивах такие документы о кинофестивалях 1930-1940-х годов, за что спасибо библиотеке имени Добролюбова и краеведу Владимиру Тюпину, становится понятно: Архангельская область имеет куда более глубокие фестивальные корни, чем принято считать. Уже тогда кино приезжало в районы, устраивались показы для колхозной молодежи, а зрители обсуждали фильмы с такой же вовлеченностью, как сегодня обсуждают премьеры", - сказал Конычев.

Краевой фестиваль колхозной молодежи в 1936 году проходил как минимум в 14 районах Северного края. Северный край существовал с 1929 по 1936 гг., включал территории современных Архангельской области, Ненецкого автономного округа, Вологодской области и части современной Республики Коми, столицей был Архангельск. На фестивале показывали картины "Чапаев", "Подруги", "Мы из Кронштадта", "Джульбарс", "Цирк", "Человек-невидимка" и другие. В газетах писали, как проходили кинопросмотры в разных районах, например, в Карпогорах картины "Чапаев" и "Подруги" были показаны 250 школьникам, как подчеркнуто в заметке, "лучшим, отличникам учебы".

Во время перерывов участники фестиваля играли на бильярде, слушали патефон, плясали под гармошку, играли в волейбол и занимались физкультурными упражнениями.

Кинофестиваль для сплавщиков леса

Кинофестиваль "На сплаве" проходил детом 1941 года. Он был организован для работников запаней. Это заграждения на реке для сбора сплавляемого по реке леса, а также для его сортировки и хранения, в то время Архангельская область стала "всесоюзной лесопилкой". В публикации от 22 июня 1941 года говорится, что "кинофестиваль на запанях Боброво, Усть-Пинега, Хетово, Пенье, Шипицыно, Дябрино и Верхняя Тойма проводят областная контора Главкинопрокат и управление кинофикации". Сплавщикам показывали лучшие произведения советской кинематографии, среди них ленты "Ленин в октябре", "Валерий Чкалов", "Петр первый", "Волга-Волга" и другие историко-революционные, комедийные и "художественно-документальные" фильмы.

Перед каждым киносеансом проводились выступления о содержании картин, а также лекции и доклады.

"Для нас это не просто любопытные факты, а важное напоминание: фестивали в регионе - это традиция, которой почти 100 лет. И здорово, что сейчас Архангельская область вновь становится заметной на кинокарте России. Мы продолжаем эту историю - уже с новыми смыслами, новыми проектами и новыми зрителями", - резюмировал Конычев.

Материалы об истории кинофестивалей региона планируется размещать в "Энциклопедии кино Архангельской области".