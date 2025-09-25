Выдвинуть на соискание премии можно только те спектакли, премьера которых состоялась не раньше 1 августа 2025 года и не позднее 31 июля 2026 года

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Подать заявку на участие в 33-м сезоне национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска" можно с 1 октября 2025 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил вице-президент "Золотой Маски", секретарь Союза театральных деятелей (СТД) РФ Кирилл Крок

"1 октября 2025 года в 10:00 по Москве мы объявляем старт новой заявочной кампании 33-го сезона "Золотой Маски". Возможность подать заявку появится на официальном сайте у всех желающих. <…> Мы всех ждем на нашем сайте и призываем заниматься творчеством", - сказал он.

Крок добавил, что выдвигать на соискание "Золотой Маски" можно только те спектакли, премьера которых состоялась не раньше 1 августа 2025 года и не позднее 31 июля 2026 года - именно эта дата станет крайней для того, чтобы подать заявку на участие в проекте.

О "Золотой Маске"

"Золотая Маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Программу фестиваля дополняют внеконкурсные проекты.

Победители получают приз - маску в квадратной раме, выполненную по эскизу сценографа народного художника РФ Олега Шейнциса. За основу художник взял маску венецианского карнавала, добавив к ней элемент российской государственной символики - двуглавого орла.

