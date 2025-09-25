Количество заявок на участие в кинофестивале "Северный характер" выросло вдвое

В основную программу попали 79 киноработ

МУРМАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Более 400 заявок на участие в конкурсной программе получили организаторы XVII международного кинофестиваля "Северный характер" в Мурманске. В 2025 году их количество удвоилось, несмотря на сложности в прошлом году, сообщила ТАСС президент фестиваля Светлана Солдатова.

В 2024 году самый северный кинофестиваль в России мог пройти в усеченном формате из-за недостатка финансирования, однако из-за большого общественного резонанса организаторы приняли решение оставить полный формат с общественными кинопоказами и деловой программой.

"В этом году мы зафиксировали серьезный рост количества желающих принять участие в конкурсной программе "Северного характера". Мы специально не делали никакой рекламы фестиваля, но заявок пришло в два раза больше, чем обычно. В основную программу попали 79 киноработ", - сказала Солдатова.

В шорт-лист фестиваля "Северный характер" в 2025 году вошли 12 полнометражных фильмов, 11 документальных фильмов до 90 минут, 14 документальных до 60 минут, 14 анимационных фильмов, 3 сериала, 15 короткометражных фильмов до 30 минут. Оценивать работы будет международное жюри из России, Белоруссии, Норвегии и Швеции. Председатель - Николай Хомерики (фильмы "Белый снег", "Тест на беременность", "Ледокол"). Тема фестиваля - "Линия жизни".

"Это фильмы различных жанров, снятых на севере, либо северными режиссерами, которые охватывают все стороны нашей жизни. Особое место займут работы, посвященные 500-летию истории освоения Россией Северного морского пути. Традиционно в программе помимо конкурсных показов будут мастер-классы кинорежиссеров, презентации новых проектов, а также большая культурная программа. В рамках кинофестиваля также состоится конкурс молодежных проектов "Киношторм", - отметила Солдатова.

XVII Международный кинофестиваль "Северный характер" проводится в Мурманске с 2008 года. В 2025 году он пройдет с 3 по 9 ноября. Организаторы фестиваля - "Продюсерский Центр "Северный характер", кинокомпания "Арт медиа сервис" при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда президентских грантов и правительства Мурманской области.