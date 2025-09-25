Впервые в истории проекта церемония вручения премии прошла в Казани - в новом здании Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Члены экспертных советов национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска" свершили в 229 командировочных выездов в 31-м сезоне. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил вице-президент "Золотой маски", секретарь Союза театральных деятелей (СТД) РФ Кирилл Крок.

"Прежде всего, хочу сказать, что 31-я «Золотая маска» проходила при поддержке министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив <…>. За этот сезон два наших экспертных совета выезжали - вдумайтесь - в 229 командировок по всей стране, чтобы отсмотреть спектакли. Было также проведено 17 заседаний советов", - сказал он.

Крок добавил, что на соискание премии в шести самостоятельных конкурсах ("Драматический театр", "Опера", "Оперетта/мюзикл", "Балет", "Театр кукол" и "Эксперимент") поступило 734 заявки. Одобрены были 567 из них, или 472 театра, представляющие 170 городов России. Причем на Москву пришлась 81 заявка, на Санкт-Петербург - 51. На другие города России - 340 заявок суммарно.

"Иногда мы слышим слова о том, что «Золотая маска» не отражает все театральное поле России. Посмотрите сами на эту статистику. Да, можно спорить о каких-то художественных достоинствах или недостатках спектаклей, но с цифрой спорить сложно. То, что в 31-м сезоне «Золотая маска» подтвердила статус национальной театральной премии, я думаю, после того как мы озвучили наши итоги, будет очевидно", - прокомментировал секретарь СТД РФ.

Крок отдельно поблагодарил за слаженную работу региональные отделения Союза театральных деятелей. Очно эксперты отсмотрели 180 спектаклей, 49 из них относятся к музыкальному театру, 131 - к драматическому, а также к театру кукол. Так, в лонг-лист вошли 92 постановки (18 принадлежат к музыкальному театру, 74 - к драматическому и театру кукол).

В фестивальную афишу "Золотой маски" попали 44 спектакля: 31 из них был показан на московских площадках, 13 - на сценах создания постановок-номинантов в регионах России. Количество зрителей на фестивальных показах достигло порядка 36 тыс. человек. Особое внимание Крок обратил на то, что впервые в истории проекта церемония вручения премии прошла в Казани - в новом здании Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала. Обладателями "Золотой маски" в 31-м сезоне стали 38 номинантов.

"Накануне церемонии вручения премии в Казани впервые были организованы так называемые «Дни Золотой маски»: для жителей города, туристов - всего театрального сообщества прошли различные культурные мероприятия. Также в Казани была реализована большая образовательная программа, где ведущие театральные деятели страны - артисты, режиссеры, в том числе ваш покорный слуга, - провели творческие встречи, круглые столы, семинары", - заключил Крок.

Грядущие события сезона

Как заметила директор "Золотой маски" Марина Самусева, 31-й сезон фестиваля фактически еще не завершен. "Было принято решение, согласно которому, два спектакля в начале 2026 года отправятся в Воронеж, Липецк, Йошкар-Олу и Архангельск. "Это постановки «Черные доски» Владимирского академического театра драмы и «Журавль и цапля» Санкт-Петербургского Большого театра кукол. Обе работы вошли в число лауреатов 31 сезона", - сказала она.

Еще одним масштабным мероприятием станет вторая Всероссийская конференция "Золотой маски" - она состоится 29 и 30 сентября. "Конференция пройдет в Детском музыкальном театре юного актера. Для меня это очень знаковая история. Проект будет реализовываться на четырех платформах. Поговорим о наших театральных проблемах, о новых направлениях, о фестивальном движении, будет много обсуждений. И, конечно, затронем тему нововведений «Золотой маски»", - констатировал художественный руководитель театра заслуженный деятель искусств РФ Александр Федоров.

О том, как прошел 31-й сезон национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска", можно узнать из тематической фотовыставки в сквере ТАСС - она продолжит работу до 28 сентября.

О "Золотой маске"

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Программу фестиваля дополняют внеконкурсные проекты.

Победители получают приз - маску в квадратной раме, выполненную по эскизу сценографа народного художника РФ Олега Шейнциса. За основу художник взял маску венецианского карнавала, добавив к ней элемент российской государственной символики - двуглавого орла.

