Режиссер Татарский возглавил институт кино и телевидения в Петербурге

Это один из старейших киновузов России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Российский режиссер Виктор Татарский назначен исполняющим обязанности ректора Государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ), одного из старейших киновузов России. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в официальном Telegram-канале.

"Уверена, что его знание киноотрасли изнутри, а также накопленный опыт в воспитании будущих кинематографистов положительно скажутся на дальнейшем развитии вуза", - говорится в сообщении.

Татарский окончил факультет "Режиссура драмы" в Ленинградском государственном институте культуры. В 1989 году был принят на киностудию "Ленфильм" в качестве помощника режиссера. На киностудии работал в качестве ассистента режиссера, второго режиссера с такими кинорежиссерами, как Мезенцев, Сорокин, Пороховщиков, Бутурлин, Рогожкин, Мамин, Мельников, братья Паоло и Витторио Тавиани.

В 2001 году в качестве режиссера-постановщика снимал телевизионный сериал "Спецотдел".

С 2021 года Татарский работает доцентом кафедры "Режиссура игрового кино" СПбГИКиТа, ведет собственную мастерскую.