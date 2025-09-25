Экспозиция представлена на ярмарке академического искусства "Арт Россия. Классика. Новый взгляд"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие выставки работ члена Союза художников СССР и России, художника, скульптора и прозаика Владимира Волка состоялось в московском Гостином дворе. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Рада сообщить, что в самом сердце столицы - в московском Гостином дворе - состоялось торжественное открытие выставки работ моего папы - члена Союза художников СССР и России, художника, скульптора и прозаика Владимира Волка. Экспозиция представлена на ярмарке академического искусства "Арт Россия. Классика. Новый взгляд", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк выразила признательность организаторам этого культурного события, которое проводится при поддержке Российской академии художеств - президенту корпорации "Синергия" Вадиму Лобову и Елизавете Фроловой.

Увидеть экспозицию можно во все дни работы ярмарки "Арт Россия" - с 24 по 27 сентября. Работы художника экспонировались более чем на 120 выставках.