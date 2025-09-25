Режиссер Федоров: патриотизм нужно воспитывать через изучение культуры

По словам заслуженного деятеля искусств РФ, патриотизм не следует "насильно заталкивать в голову"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Не следует насаждать людям чувство патриотизма, его необходимо воспитывать через изучение культуры страны. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказал заслуженный деятель искусств РФ художественный руководитель Детского музыкального театра юного актера Александр Федоров.

"Пушкин - это то, что сидит внутри. Действительно, это часть нашего культурного кода. И здесь можно сказать о том, что обращение к Пушкину - речь здесь идет и о детях, и о взрослых тоже - это воспитание патриотизма. Будет культура - будет патриотизм. Не надо насильно заталкивать в голову, нет. Просто знай культуру, свою "коренную" культуру", - сказал он.

Развивая мысль, Федоров подчеркнул: считается, что наука живет в голове, физическая культура - в мышцах. Культура же, по его словам, живет в душе. "А где живет патриотизм? Там же: всегда говорят, что в душе. Значит, патриотизм с культурой, они неразрывно связаны, очень близки. Действительно, это Александр Пушкин, Антон Чехов, Николай Гоголь и так далее", - констатировал режиссер.

В заключение художественный руководитель отметил, что сегодня в России фигуре Александра Пушкина уделяется большое внимание. "И я абсолютно уверен, что после юбилейного года, - добавил он, - интерес к этому автору не ослабнет".