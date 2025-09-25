По словам певца, он может может вновь посетить РФ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Певец Дык Фук, представлявший Вьетнам на "Интервидении" и одержавший победу в конкурсе, заявил о своей любви к России. Во время проводов домой исполнитель отметил, что может вновь посетить страну.

"Я люблю Москву, люблю Россию. Думаю, что скоро сюда вернусь. Я ценю все, что случилось со мной здесь. Спасибо!" - сказал он.

Одетый в свой национальный костюм, в руках Дык Фук держал Чебурашку и два флага - России и Вьетнама. Проводы исполнителя домой прошли 25 сентября в одной из столичных гостиниц.

Конкурс "Интервидение" состоялся в ночь с 20 на 21 сентября на площадке "Live Арена" в Москве. Дык Фук одержал победу, набрав по итогам голосования профессионального жюри 422 балла.

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отделившегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе участвовали не только социалистические страны и страны, близкие к СССР, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды и Португалия.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Возрожденное "Интервидение" прошло 20 сентября в Москве, Россию на конкурсе представил заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран. Страной проведения конкурса в 2026 году была выбрана Саудовская Аравия.

