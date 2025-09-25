Белорусская певица Кравченко предложила победителю "Интервидения" сотрудничество

Вьетнамский певец Дык Фук выразил надежду, что в ближайшем будущем они запишут совместную песню

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Победитель международного музыкального конкурса "Интервидение", вьетнамский певец Дык Фук будет сотрудничать с белорусской певицей Настей Кравченко. Об этом Фук сообщил журналистах на своих торжественных проводах домой.

"Настя [Кравченко] пригласила меня к сотрудничеству, и я обязательно постараюсь это организовать. Надеюсь, что в ближайшем будущем у нас получится совместная песня", - сказал он.

Артист добавил, что прослушал выступления всех конкурсантов, но песни Насти Кравченко и заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) нравятся Фуку больше всего.

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.

Возрожденное "Интервидение" прошло 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран, включая все государства БРИКС.

