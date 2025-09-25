По словам артистки, она старалась выбирать малоизвестные произведения поэта

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Заслуженная артистка России Зара представила в Музее Владимира Высоцкого альбом "Прерванный полет", в котором она перепела 7 композиций заслуженного артиста РСФСР Владимира Высоцкого, передает корреспондент ТАСС. Релиз станет доступен на всех площадках 26 сентября.

"С большим волнением и трепетом я представляю вам мой новый альбом "Прерванный полет" - это альбом песен Владимира Высоцкого, это мой женский взгляд на его творчество, мое признание в любви великому мастеру и поэту. Я очень надеюсь, что эта работа затронет души и сердца не только старшего поколения, но и молодежи - и они откроют для себя бескрайний мир его песен. Каждая песня в этом альбоме - это композиция, до которой я доросла, которую я прожила и пропустила через себя", - сказала журналистам певица, отметив, что работа над альбомом велась несколько лет.

Она отметила, что старалась выбирать малоизвестные произведения поэта и придавать каждой из них особую форму. По ее словам, в работе над проектом поучаствовали более 150 человек. "Часто меня спрашивают, каково это - перепеть Высоцкого? Его нельзя перепеть. У каждого свой Высоцкий, и в этом альбоме вы почувствуете моего", - заключила она.

Присутствовавший на премьере сын певца Никита Высоцкий назвал день премьеры очень важным событием и честью для музея, поблагодарил певицу и отметил ее творческий талант.

В альбом, который в полночь появится на стриминговых площадках, вошли треки "Песенка Кэрролла", "Белый вальс", "Маски", "Танго двух влюбленных кораблей", "Беда", "Он не вернулся и боя" и "Прерванный полет". На каждую из 7 песен записан клип - видеоролики будут выходить раз в неделю начиная с 26 сентября. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).