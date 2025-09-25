Показом фильма "(Не) искусственный интеллект" открылся фестиваль кинодебютов "Одна шестая"

По сюжету фильма, во время экскурсии в научно-исследовательском центре, 17-летний студент-первокурсник случайно попадает в испытательный образец новой модели робота, обладающего собственной волей и разумом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Показом комедии "(Не) искусственный интеллект" Алексея Чадова открылся IV Международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента "Одна шестая" в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

"Очень надеюсь, что вам понравится эта картина. Сделана она с любовью, для всей семьи", - сказал Чадов в видеообращении к гостям фестиваля.

По сюжету фильма, во время экскурсии в научно-исследовательском центре, 17-летний студент-первокурсник случайно попадает в испытательный образец новой модели робота, обладающего собственной волей и разумом. Машина берет управление на себя и принимает решение сбежать из лаборатории.

Искусственный интеллект в кино

Тема фестиваля в этом году - использование искусственного интеллекта в кино. "[Тема] дает повод для размышления о новых технология и их роли в креативных индустриях. Значимо, что "Одна шестая" включает и образовательные программы для начинающих актеров и сценаристов", - сказала в видеообращении министр культуры РФ Ольга Любимова.

В этом году в конкурсную программу фестиваля вошли 12 игровых и 12 документальных фильмов из России, Хорватии, Индии, Италии, Испании, Казахстана, Непала, Турции, Греции, Китая, Израиля, Швейцарии, Ирана и Северной Македонии. Зрителей ждут российские премьеры - "Крыша" Ирины Кано, "Я приду" Булата Сабитова, "Бесконечный апрель" Антона Бутакова, "Лес" Владислава Гришина и Ирины Шапман, "Пока течет река" Марии Красноперовой. "Мы правда собрали очень классную программу", - подчеркнул генеральный директор Свердловской киностудии, которая является организатором фестиваля, Виктор Шадрин.

Президент "Одной шестой" Евгений Григорьев в свою очередь отметил, что в состав жюри вошли именно те эксперты, участники индустрии, к которым молодые авторы смогут обратиться за профессиональным советом, помощью в продвижении проектов.

Фестиваль пройдет до 30 сентября. "Одна шестая" - хаб между азиатским и европейским кинорынками, коммуникационная площадка для обмена опытом между профессионалами киноиндустрии Европы и Азии (России, Китая, Южной Кореи, Индии, Ирана, Казахстана и других стран Евразийского континента). Проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области. Фестиваль впервые состоялся в 2022 году в Екатеринбурге по инициативе Свердловской киностудии при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Свердловской области. В 2024 году фестиваль посетило больше 10 тыс. человек.

