Роскино впервые проведет в Алжире фестиваль российского кино

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Кинокомпания "Роскино" впервые организует фестиваль российского кино в Алжире. Мероприятие пройдет с 28 сентября по 3 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскино.

"Роскино впервые проведет фестиваль российского кино "Алжир-2025" с 28 сентября по 3 октября 2025 года в столице Алжирской Народной Демократической Республики, в городе Алжире", - говорится в сообщении.

Откроет программу драма "Вызов" режиссера Клима Шипенко. Также зрителям покажут комедийную мелодраму "Поехавшая" Антона Маслова, военную драму "Воздух" Алексея Германа-младшего, семейную комедию "На деревню дедушке" Владислава Богуша и анимационный детектив "Великолепная пятерка" Василия Ровенского.

Генеральный директор Роскино Эльза Антонова подчеркнула, что проведение фестиваля российского кино в Алжире - это значимый шаг в развитии культурного сотрудничества двух стран. "Мы рады впервые представить российский кинофестиваль в Алжире. Россию и Алжир связывают давние экономические и культурные отношения, и мы уверены, что наш фестиваль станет важным шагом в укреплении этого сотрудничества. Надеемся, что алжирские зрители по достоинству оценят богатство и эмоциональную силу наших картин", - сказала она.

Ранее Роскино проводило кинопоказы в Египте, Мозамбике и ЮАР, а в мае этого года совместно с посольством России в Алжире был организован специальный показ драмы "Блиндаж" Марка Горобца. Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.