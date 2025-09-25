Заявки на кинофестиваль в ДНР прислали из Германии, Египта и еще 10 стран

I Донецкий международный кинофестиваль пройдет на площадках в семи городах ДНР, ЛНР и Кемеровской области

ДОНЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Заявки из 12 стран поступили на I Донецкий международный кинофестиваль (ДМКФ) в ДНР, сообщила ТАСС директор киностудии "Донфильм" Екатерина Лашина.

"Заявки поступили из 108 городов 12 стран, включая Германию, Египет, Израиль, Казахстан, Латвию, Узбекистан Эквадор и другие. Больше всего пришло короткометражек, за ними по количеству заявок идут документальные фильмы. Полнометражных и анимационных - меньше. Мы рады, что к нам приезжают мастера анимации и поделятся своим мастерством. Будет встреча с донецкой мультстудией, а также студентами Шахтерского колледжа кино и телевидения им. Ханжонкова", - сказала Лашина.

Она добавила, что всего принято 879 заявок по четырем номинациям, в шорт-лист вошли 84 фильма, в финал вышел 21. Есть студенческие работы, картины небольших киностудий и продюсерских центров, а также самостоятельных режиссеров. Некоторые авторы прислали несколько работ, например, в финал вышли сразу две картины московского режиссера Алисы Кудрейко. Иностранные фильмы покажут с субтитрами. Площадками фестиваля станут киностудия, кинотеатры, школы, в частности, показы организованы в школах Мариуполя ДНР и Анжеро-Судженска Кемеровской области. В Луганске кинопоказ пройдет в Союзе художников ЛНР.

По словам Лашиной, идея фестиваля зародилась у основателя киностудии "Донфильм", режиссера Дмитрия Зодчего, известного по фильму "Замысел". "В 2019 году он закончил работу над этим фильмом, снимал самостоятельно, еще не было никакой команды. В 2019-м он отправил работу на Международный русский кинофестиваль, тогда и возникла идея организовать свой фестиваль, а готовили мы этот фестиваль с осени 2024 года", - заключила собеседница агентства.

Кинофестиваль пройдет на площадках в семи городах ДНР, ЛНР и Кемеровской области.