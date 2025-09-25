На фестивале "Нарма" в Дербенте представят работы более 15 артистов из регионов РФ

Площадками фестиваля станут восемь локаций - исторические памятники и новые точки притяжения

МАХАЧКАЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Более 15 представителей современного искусства презентуют зрителям свои работы во время второго фестиваля современного искусства "Нарма" в древнем городе Дербенте в Дагестане. Количество участников увеличилось в 2025 году, сообщила ТАСС генеральный продюсер фестиваля Юлия Обухова.

"Более 15 артистов из разных регионов России планируют выступить и представить свои работы на фестивале. В прошлом году участников было меньше 10. Мы рады, что "Нарма" собирает артистов со всей страны. Фестиваль еще совсем молодой и только набирает обороты, поэтому внимание со всей страны нам очень приятно, важно и ценно. Конечно, мы бы хотели, чтобы в будущем наш фестиваль объединял тех, кто любит искусство и живет им не только в России, но и в других странах", - сказал собеседник.

Площадками фестиваля станут восемь локаций - исторические памятники и новые точки притяжения. Зрителям представят работы современных художников и музыкантов, мастер-классы, экскурсии, лекции и ярмарку продукции местных производителей. Одной из площадок станет архитектурный памятник, включенный в список культурного наследия ЮНЕСКО, крепость Нарын-Кала. В подземном водохранилище VI-XVII веков зрители увидят мультимедийную инсталляцию, в которой используется игра света и отражений.

В одном из цехов и на прилегающей территории завода "Дербент Вино" авторы Магомедмурад Уцумиев и Максим Силенков представят интерактивную инсталляцию с записями автономных экспедиций по труднодоступным уголкам Дагестана.

"Видеозаписи сняты на камеры с круговым обзором, установленные на крышах двух автомобилей ВАЗ-2108. Для преодоления пересеченной местности эти транспортные средства были превращены в своего рода внедорожники и стали агентами исследования по тем местам дагестанской земли, куда не проложены дороги и тропы. В кадре не только природа, но и взгляд человека, погруженного в пространство живой пульсирующей земли", - сообщается на сайте фестиваля.

Второй фестиваль современного искусства "Нарма" пройдет в Дербенте с 26 сентября по 28 сентября. Тема фестиваля в 2025 году - культура земли. Генеральный партнер - ООО "Дербент Вино".

ТАСС является генеральным информационным партнером фестиваля.