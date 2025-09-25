В театре "Сфера" пройдет премьера спектакля "Горе от ума. Открытая репетиция"

Постановку осуществил главный режиссер коллектива, народный артист России Александр Коршунов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьера спектакля "Горе от ума. Открытая репетиция" по одноименной комедии Александра Грибоедова состоится 26 сентября в Московском драматическом театре "Сфера" (структурное подразделение "Театра Эрмитаж"). Постановку осуществил главный режиссер коллектива, народный артист России Александр Коршунов, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Театр "Сфера" впервые обращается к творчеству А. С. Грибоедова и ставит его знаменитую пьесу "Горе от ума" в необычной и живой форме открытой репетиции, что позволит по-новому взглянуть на бессмертный текст великого русского писателя и поэта", - сказал собеседник агентства, отметив, что "эта работа приурочена к 230-летию со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова".

О создании спектакля

Своим комментарием по поводу создания нового спектакля поделился с ТАСС режиссер Коршунов. "Александр Сергеевич Грибоедов - один из самых замечательных, любимых, великих авторов, одна из вершин нашей русской литературы и драматургии. Конечно же, пьеса "Горе от ума" всем нам знакома с детства, все ее изучают в школе. В разное время разные режиссеры, актеры, работая над ней, открывают для себя что-то, что слышно и нужно ему сейчас, что отзывается в его душе", - констатировал он.

"Мысль обратиться к этой пьесе все время существовала и присутствовала во мне, но твердое решение я принял, оттолкнувшись от формы, которая вдруг пришла в голову: "А что, если попробовать поставить "Горе от ума" в формате открытой репетиции?" Мне кажется, что именно такая форма свободного подхода к репетиционному процессу, к результату, дает возможность свежего, живого взгляда на эту величайшую пьесу. Чем больше мы с актерами в нее погружаемся, тем больше поражаемся тому, насколько она глубока, как она удивительно написана потрясающим языком. Вечная, великая пьеса всегда современна. Всегда в ней существует такое количество параллелей, глубины человеческих чувств, мыслей, ситуаций, ассоциаций с нашим временем. Очень хочется, чтобы она по-живому и очень лично прозвучала в нашем театре", - пожелал режиссер.

По сюжету герой пьесы Александр Андреевич Чацкий возвращается из путешествия по Европе в Москву. Он узнает, что сердце его возлюбленной, Софьи, принадлежит другому. Чацкий также с удивлением осознает, что московское высшее общество интересуют только чины, власть и деньги, оно насквозь прогнило. С огромной скоростью появляются слухи о сумасшествии Чацкого, пущенные раздосадованной Софьей.

Роль Чацкого исполняют в разных составах Никита Спиридонов и Арсений Мичурин. В спектакле также принимают участие народный артист России Дмитрий Ячевский, заслуженная артистка России Татьяна Филатова, Екатерина Богданова, Алена Киселева, Илья Ковалев, Александр Пацевич, Антон Алипов, Денис Шац и другие. В роли режиссера предстанет ведущий актер театра "Сфера" Анатолий Смиранин. Над созданием проекта также работали художник-постановщик Ольга Коршунова и балетмейстер Петр Казьмирук.

Премьерные показы спектакля "Горе от ума. Открытая репетиция" пройдут 26 и 27 сентября на основной сцене театра "Сфера", добавили в пресс-службе.