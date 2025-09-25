Избранные сочинения народного артиста СССР прозвучат в Большом концертном зале "Октябрьский"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Избранные сочинения народного артиста СССР Андрея Петрова прозвучат в Большом концертном зале "Октябрьский" на праздничном вечере, посвященном 95-летию со дня рождения композитора.

"Концерт "Ваш Андрей Петров" повторяет название книги, в которой собраны воспоминания об Андрее Павловиче его выдающихся современников", - сказала на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель Фонда композитора Андрея Петрова, заслуженный деятель искусств России Ольга Петрова.

"Книга вышла к 80-летию со дня рождения Андрея Павловича, в ней собрано множество воспоминаний самых интересных, самых ярких людей, которым довелось или работать, или дружить с Андреем Павловичем. В нее вошли воспоминания Юрия Темирканова, Даниила Гранина, Жореса Алферова, Никиты Михалкова, Евгения Евтушенко, Эльдара Рязанова, Георгия Данелии, Олега Басилашвили. Концерт построен на отрывках из книги. И сквозь эти воспоминания идет музыка, песни, фрагменты из опер, из балетов. Мы готовимся к этому концерту уже несколько месяцев, и я надеюсь, что это будет что-то совершенно замечательное", - пообещала Петрова.

Концерт задуман как событие, которое объединит любителей оперы и песни, балета и кино, задушевных мелодий и ярких шоу. Среди участников вечера - Симфонический оркестр Ленинградской области под руководством Михаила Голикова, Театр балета Бориса Эйфмана, Театр классического балета Натальи Касаткиной и Владимира Василёва, Музыкальный театр детей Марины Ланда. Солистами выступят Этери Бериашвили, Петр Мигунов, Дарья Росицкая, Альберт Асадуллин, Манана Гогитидзе, Сергей Перегудов, Анна Малышева, Эдуард Хиль-младший.

В фойе "Октябрьского" будет открыта фотовыставка, посвященная творческому пути композитора.

Концерт, как и весь проект, реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и комитета по культуре Санкт-Петербурга.

О композиторе

Почетный гражданин Санкт-Петербурга Андрей Петров (1930-2006) развивал в своем творчестве традиции русской классической музыки. Его наследие включает множество жанров, от эстрадных песен до крупных симфонических полотен, балетов, опер, инструментальных концертов. Многие отечественные фильмы своей долгой экранной жизнью обязаны его музыке. Среди них - "Человек-амфибия", "Я шагаю по Москве", "Берегись автомобиля", "Путь к причалу", "Служебный роман", "О бедном гусаре замолвите слово", "Жестокий романс". Его балет "Сотворение мира" по рисункам Жана Эффеля более 60 раз ставился на разных сценах мира.

С 1964 года Петров бессменно возглавлял Союз композиторов Ленинграда - Санкт-Петербурга. Его именем названы композиторский конкурс, музыкальная школа и сквер на Петроградской стороне, где часто звучит сочиненная им музыка.