Петербургский Большой театр кукол проведет Данте-фестиваль молодой режиссуры

Молодые актеры, режиссеры, драматурги и продюсеры под руководством опытных наставников пройдут полный цикл выпуска спектакля, сообщили в пресс-службе театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Трехдневный Данте-фестиваль под названием "Крыша" откроется в Большом театре кукол (БТК), где формируется новая волна режиссуры. Семь молодых постановщиков представят свои версии эскизов по третьей кантике ("Рай") "Божественной комедии" Данте Алигьери, сообщили в пресс-службе театра.

"На этот раз творческие команды объединились, чтобы вместе создать общее сценическое пространство "театра-рая", которое зрители смогут исследовать вместе с участниками фестиваля. Проект опирается на дантовскую идею любви как движущей силы мироздания: театр оказывается раем, где все объединены общим поиском гармонии. Зрительский маршрут будет напоминать путешествие Данте по небесам ", - рассказали в пресс-службе. Эту композицию создали Алена Волкова, Анатолий Гущин, Алексей Егоров, Дарья Левингер, Олег Пинжов, Дмитрий Скрябин и Марина Хомутова.

"Рай" - заключительная часть проекта-марафона, который осуществил созданный в БТК Центр развития режиссуры. Здесь под кураторством опытных наставников молодые актеры, режиссеры, драматурги и продюсеры проходят полный цикл выпуска спектакля, а каждая образовательная сессия заканчивается отчетным фестивалем.

Эта коллективная творческая работа началась два сезона назад, когда в рамках фестивалей "Фундамент" (2023) и "Стены" (2024) были представлены первая и вторая части поэмы: кантики "Ад" и "Чистилище". Всего за это время в проекте приняли участие 12 режиссеров, начинающих свой путь в профессию.

Масштабный проект Центра развития режиссуры БТК, не имеющий аналогов в истории театра кукол, реализован при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.