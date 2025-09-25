В рамках этого события театр откроет на своей территории памятник режиссеру Сергею Параджанову работы профессора кафедры скульптуры Академии имени Александра Штиглица Левы Бейбутяна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Долгожданное новоселье отпразднует в день открытия 37-го сезона Клоун-мим-театр "Мимигранты", обосновавшийся на втором этаже ДК Кирова на Васильевском острове. Праздник начнется с чаепития в фойе вокруг новой достопримечательности, получившей название "Мечта Параджанова".

"Мы дружим с армянскими коллегами, они приезжают к нам, я был у них в гостях, посетил музей Параджанова. Он высадил у себя во дворе персиковое дерево и мечтал, чтобы вокруг него бродил павлин. К сожалению, он не дожил до этого времени. И тогда мы решили, что это дерево должно расти в нашем театре", - рассказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель труппы Александр Плющ.

Пришедший на пресс-конференцию Лева Бейбутян сказал, что давно вынашивал замысел создать скульптурный портрет Параджанова, которого знал еще со своих студенческих лет - с 70-х годов, когда учился в Ереване. Памятник режиссеру стоит на колесах, символизируя его натуру вечного путешественника и искателя. "Так что могу сказать, что сбылась и моя мечта", - заключил скульптор, считающий, что созданная им скульптура хорошо начинает свою жизнь среди людей.

В новом пространстве "Мимигранты" откроют сезон спектаклем "Сказ про Петра творение, любовь и наводнение" по мотивам пушкинского "Медного всадника". А уже в конце октября будет сыграна премьера комедии "Проделки ханумы" по пьесе Авксентия Цагарели.

Как рассказал Александр Плющ, его как режиссера давно привлекает творчество Параджанова. В частности, его заинтересовал сценарий неосуществленного фильма "Интермеццо". В планах "Мимигрантов" - постановка этого произведения, которое предстоит перевести с киноязыка на театральный.

Кинорежиссер, сценарист и художник Сергей Параджанов (1924-1990) получил признание в мире кино благодаря фильмам "Тени забытых предков" и "Цвет граната". Снимал картины на армянском, украинском, русском, грузинском, азербайджанском, молдавском языках.

Клоун-мим-театр прошел сложный путь из прошлого века в нынешний, обретя узнаваемое лицо. Знаком первого его признания стала статуэтка Международного фестиваля клоунады в Москве 1991 года - "Золотой клоун", которую вручил питерцам Юрий Никулин за постановку "Комедии с убийством". У театра сформировался круг друзей и почитателей. Есть у него и собственный творческий проект - "Смешной фестиваль". Будущей весной он вновь соберет собратьев по жанру на городской праздник хорошего настроения.