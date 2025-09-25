На выставке под Смоленском впервые показали побывавшую на МКС фронтовую награду

Как отметили в пресс-службе музея, награда, побывавшая в космосе, и останки погибшего солдата были найдены поисковой группой Гагаринского района Смоленской области "Рейд" рядом с селом Клушино, где родился первый космонавт планеты и где зимой 1942-1943 годов шли кровопролитные бои

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Медаль "За боевые заслуги", побывавшую на МКС, предметы солдатского быта в годы Великой Отечественной войны, а также медальоны, части амуниции и вооружения показали на выставке "Память земли. Судьба солдата" в музее-заповеднике имени Гагарина в Смоленской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Выставка под названием "Память земли. Судьба солдата", приуроченная к 80-летию Великой Победы и очередной годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, рассказывающая о становлении и развитии поискового движения на Смоленщине и в Гагаринском районе, открылась в музее-заповеднике Ю. А. Гагарина. Посетителям выставки впервые представлен уникальный экспонат - медаль "За боевые заслуги" за № 65671, побывавшая <...> в апреле 2025 года на Международной космической станции и совершившая 190 витков в память обо всех павших в годы Великой Отечественной войны защитниках Отечества", - говорится в сообщении.

Посетители выставки узнают о работе поисковиков, которая проходит в местах жестоких боев Великой Отечественной войны. Зрители также увидят предметы солдатского быта, части амуниции, медальоны, фотографии погибших защитников Отечества, услышат истории о возвращении бойцов, которые числились пропавшими без вести.

Как отметили в пресс-службе, фронтовая награда, побывавшая в космосе, и останки погибшего солдата были найдены поисковой группой Гагаринского района Смоленской области "Рейд" рядом с селом Клушино, где родился первый космонавт планеты и где зимой 1942-1943 годов шли кровопролитные бои. Имя награжденного установили по номеру медали, им оказался сержант Виктор Васильевич Рябов, призванный из Ульяновской области и погибший на смоленской земле в годы Великой Отечественной войны.

В сообщении отмечается, что поисковики нашли родных погибшего: внука и внучку в Саратове, племянника и семью - в Красноярске. "А из Нижнего Новгорода и Ульяновской области отозвались земляки Виктора Рябова - сыновья, дочери и внуки-правнуки фронтовиков, уходивших на войну из села Александровка и окрестных деревень", - отметили в пресс-службе музея.

В день открытия выставки "Память земли. Судьба солдата" в селе Рыльково Гагаринского района Смоленской области состоялось захоронение останков 48 павших воинов, среди которых - сержант, артиллерийский разведчик Виктор Рябов.