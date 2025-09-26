Как сообщили в пресс-службе Всероссийского историко-этнографического музея, более 20 объектов, созданных 30 художниками и дизайнерами, будут интегрированы в уникальные световые маршруты, превращая архитектуру усадьбы в динамичное художественное пространство

ТВЕРЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Около 30 российских художников и дизайнеров примут участие в фестивале светового искусства "Лайткод 2025", который пройдет с 26 по 28 сентября на территории усадьбы "Знаменское - Раек" под Торжком Тверской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского историко-этнографического музея (ВИЭМ).

"Более 20 объектов, созданных 30 художниками и дизайнерами, будут интегрированы в уникальные световые маршруты, превращая архитектуру усадьбы в динамичное художественное пространство", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что тема фестиваля светового искусства "Лайткод 2025" - "Золотые нити", символизирующая связь поколений, культурных традиций и современного искусства. Программа рассчитана на три дня, каждый из которых будет рассказывать свою историю. "Световые маршруты с авторскими инсталляциями на территории усадьбы и в главном доме действуют все три дня фестиваля с 26 по 28 сентября, с 19:00 до 23:00", - сообщили в ВИЭМ.

Как пояснили в пресс-службе, миссия фестиваля - показать богатое наследие Торжка и усадьбы "Знаменское-Раек" в новом свете, объединить традиции и современное искусство, а также привлечь внимание к сохранению исторических памятников. Также организаторы планируют превратить усадьбу в новый центр притяжения туристов в регионе и площадку для обмена опытом между музеями, архитекторами, художниками и дизайнерами.

Усадьба "Знаменское - Раек" построена в ХVIII веке выдающимся русским архитектором Николаем Львовым по заказу сенатора, генерал-аншефа Федора Глебова в качестве подарка супруге Елизавете Стрешневой. Семья Глебовых-Стрешневых имела тесное родство с царской семьей: прапрабабушка Елизаветы Евдокия Лукьяновна Стрешнева была супругой первого русского царя из династии Романовых - Михаила Федоровича. Сегодня усадьба является точкой притяжения для туристов. Кроме этого, здесь проходили съемки сериала "Дети Арбата" (2004 год) и фильма "Узник старой усадьбы" (2014 год).