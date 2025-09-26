Шахназаров назвал фильм "Август" достойной и захватывающей экранизацией

По мнению режиссера, картина является вольной интерпретацией, что "интересно и правильно"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Народный артист РФ, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм", режиссер Карен Шахназаров охарактеризовал фильм "Август", премьеру которого он посетил 22 сентября, как достойную и захватывающую экранизацию. Таким мнением он поделился с ТАСС перед творческой встречей во Дворце кино им. А. Навои (Панорама) в Ташкенте в рамках Первого фестиваля российского искусства в Узбекистане.

"Мне понравился фильм, я с удовольствием его посмотрел. Он динамичный и захватывает, как и положено картине в жанре военного триллера", - отметил Шахназаров. По его словам, картина, созданная по мотивам романа Владимира Богомолова "Момент истины", является вольной интерпретацией, что, по его мнению, "интересно и правильно". Режиссер добавил, что в фильме присутствуют элементы, которых не было в предыдущей экранизации "В августе 44-го". "Очень хороший фильм был у [Михаила] Пташука, "В августе 44-го...", но эта картина, она, мне кажется, в какой-то степени дополняет [фильм Пташука]", - подчеркнул Шахназаров.

Отвечая на вопрос ТАСС о том, может ли "Август" стать культовым фильмом XXI века в военном жанре, режиссер заметил, что это "покажет время". "Культовый или не культовый - время покажет. Но это достойная, хорошо сделанная картина, которая захватывает зрителей. Я уверен в этом и рекомендую посмотреть фильм", - заключил он.

О фильме

Фильм "Август" повествует о трех контрразведчиках СМЕРШ, которые ищут и устраняют немецкие разведывательно-диверсионные группы в лесах Западной Белоруссии в августе 1944 года. Главные роли в картине сыграли Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков. Режиссерами-постановщиками фильма выступили Никита Высоцкий и Илья Лебедев.

"Август" вышел в широкий прокат 25 сентября.

О фестивале

I Фестиваль российского искусства в Узбекистане "Мир искусств" проходит в Ташкенте с 22 по 26 сентября. В его программу входит показ балета "Ромео и Джульетта", творческая встреча с народным артистом России Кареном Шахназаровым, музыкально-литературный спектакль о Маяковском и Есенине, оперный гала-концерт с участием солистов ведущих мировых театров и народные танцы.

Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры РФ, Центр кинофестивалей и международных программ, Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, правительство Марий Эл, Министерство культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл.