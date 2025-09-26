Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что теперь москвичи и гости столицы смогут увидеть, как работала система водоснабжения города два века назад

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Специалисты завершили реставрацию объекта культурного наследия федерального значения - Ростокинского акведука, сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"Главной задачей, которая стояла перед нашими специалистами, было возвращение объекту исторического облика и приспособление к современному использованию. Благодаря комплексной реставрации в 2024-2025 годах акведук получил новую жизнь и стал частью прогулочного маршрута нового парка "Яуза". Теперь здесь также можно увидеть, как работала система водоснабжения столицы два века назад. Для этого в галерее воссоздали исторический желоб с имитацией водотока", - написал Собянин.

Он уточнил, что в конце XVIII века этот акведук считался самым большим каменным мостом в России. Потом сооружение стало ключевым элементом первого московского водопровода, созданного по указу Екатерины II для решения проблемы с нехваткой питьевой воды. Водопровод проработал более 100 лет, а в начале XX века его модернизировали: проложили чугунные трубы, по которым вода поступала в Москву до начала 1960-х.

Собянин заключил, что с 2011 года в столице отреставрировали 2 377 памятников архитектуры. С начала года работы велись примерно на 500 объектах, 30 из них готовы.