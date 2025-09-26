"Ландыш серебристый", "Бедная Саша" и "Ялта-45": главные фильмы и сериалы Тиграна Кеосаяна

Детство Тиграна Кеосаяна прошло на съемочных площадках. Его мать Лаура Геворкян была заслуженной артисткой Армянской ССР, отец Эдмонд Кеосаян — режиссер культовой трилогии о "Неуловимых мстителях". Уже в пять лет мальчик дебютировал в фильме "Корона Российской империи, или Снова неуловимые".

Окончив школу, Кеосаян поступил на режиссерский факультет ВГИКа. В первом короткометражном фильме Тиграна — "Солнечный берег" — снялся Федор Бондарчук, его однокурсник и друг. Спустя несколько лет институтские товарищи начали вместе работать в студии Gold Vision, основанной Тиграном и его братом Давидом. Gold Vision быстро стала лидером в сфере производства музыкальных клипов и рекламных роликов в России 1990-х годов. Одним из первых успешных клипов стал "Посмотри в глаза" Натальи Ветлицкой — за него Кеосаян и Бондарчук получили Гран-при на первом международном фестивале музыкальных роликов "Поколение-92". Также вместе они снимали клипы для Ирины Аллегровой, Михаила Шуфутинского, Игоря Саруханова и других звезд российского шоу-бизнеса.

С 2000-х годов Кеосаян активно работал на телевидении — он был продюсером и ведущим на нескольких каналах. В 2016–2024 годах вел на НТВ сатирическое шоу "Международная пилорама", руководителем и сценаристом которого выступала его жена Маргарита Симоньян.

Многим Тигран Кеосаян запомнился прежде всего как кинорежиссер. Его работы могли одновременно рассмешить и растрогать зрителя и часто касались социальных вопросов и болевых точек общества — от недостатка родительского внимания в "Бедной Саше" до трудности адаптации ветеранов в "Бессмертных". В 2024 году Кеосаян стал заслуженным деятелем искусств РФ, а в январе 2025-го — заслуженным артистом.

"Бедная Саша" (1997)

Фильм был снят специально к новогодним праздникам, но это не просто радужная сказка. Вера Глаголева сыграла здесь бизнес-леди, управляющую банком. А Александр Збруев — взломщика, который вышел с зоны, вез "общак" — и потерял его.

Пути этих совсем не похожих героев пересекаются, когда вор решает ограбить квартиру банкирши — а там попадает в ловушку ее дочери Саши. Саша "бедная", потому что ей не хватает мамы — у нее все есть, кроме ее внимания. Девочка хочет, чтобы незадачливый вор ограбил банк ее матери, — надеясь, что так она станет обычной женщиной. Тот соглашается — и тут завязывается куда более сложная интрига: героине Веры Глаголевой и ее дочери грозит уже настоящая опасность. Финал фильма — счастливый, все-таки это новогодняя сказка, хоть и со сложностями. В реалиях российских 90-х.

Александр Збруев за эту картину получил "Кинотавра" в категории "Лучшая мужская роль", а сама лента выиграла "ТЭФИ" как лучший игровой фильм.

"Ландыш серебристый" (2000)

В центре истории — провинциальная девушка Зоя, которая мечтает стать певицей и чудом попадает к двум знаменитым продюсерам. "Просто у нас в ресторане певица забеременела, и я хочу пойти по ее стопам". — "В смысле — забеременеть?.." Сначала они отбрыкиваются от нее, но девушка оказывается талантливой. А им как раз нужно заменить большую звезду, с которой они работали много лет и на которой по очереди были женаты. Как водится, Зоя влюбляется в одного из них — он годится ей в отцы и отчаянно боится связывать себя такими отношениями. Получилась вроде бы комедия, но про любовь и жизнь.

Главные звезды фильма — Александр Цекало и Юрий Стоянов. "Королеву сцены", которая бросила своих продюсеров, сыграла Алена Хмельницкая (на тот момент — супруга Тиграна Кеосаяна). Для Олеси Железняк провинциалка Зоя стала первой заметной ролью в кино, и она удалась ей блестяще. Были и небольшие, но яркие персонажи, "сделавшие" фильм, — например, отец Зои, который сначала пытается забрать дочь из Москвы, а потом сам неожиданно для себя становится певцом и исполняет наскоро придуманную продюсерами песню "А по Арбату и Тверской".

Это фильм о шоу-бизнесе, и в нем звучит несколько хитов. Главный — в исполнении Теоны Контридзе, которая пела за Олесю Железняк. Еще одна знаменитая песня — "Ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход", которую в ночи поет под гитару герой Александра Цекало.

"Ландыш серебристый" — название знаменитых советских духов. Ими душится провинциалка Зоя. Ими же душилась тетка героя Цекало, которую он стеснялся и как будто не любил, — а потом она умерла, и "оказалось, что, кроме нее, роднее не было".

"Ялта-45" (2011)

Тигран Кеосаян в начале 2000-х снял несколько сериалов, а затем взял паузу на несколько лет — и вернулся с четырехсерийным историческим детективом "Ялта-45". Сценарий основан на реальных событиях и рассказывает о работе советских, американских и британских спецслужб накануне Ялтинской конференции 1945 года.

Действие разворачивается в январе 1945 года, когда полным ходом идет подготовка к встрече лидеров "Большой тройки" — Сталина, Рузвельта и Черчилля. Капитан контрразведки Алексей Турок (Александр Голубев), местный следователь Жора Маркаров (Евгений Миллер) и майор американской разведки Джон Уилби (Максим Матвеев) должны обезвредить группу диверсантов, планирующих покушение на лидеров союзников.

Съемки проходили в Крыму, в начале 2011 года, примерно в те же числа, что и настоящая Ялтинская конференция. Режиссер требовал точности в каждой детали, даже платье и пальто главной героини — не стилизованные под военное время, а подлинные вещи, сохранившиеся у ветеранов.

"Море. Горы. Керамзит" (2014)

Сценарий к сериалу написала Маргарита Симоньян, с которой режиссер жил с 2012 года (официально они поженились в 2022 году). Это комедия об олимпийской стройке в Сочи — и о том, как люди на ее фоне живут и любят друг друга. Действие происходит в вымышленном поселке Веселое, где русские староверы соседствуют с греками, армянами, черкесами и другими представителями южных народов, внушительная доля шуток связана с разницей менталитетов. В центре сюжета оказываются молодая староверка Серафима и сын хозяев хинкальной Армен, между которыми возникают чувства. В ролях — Сергей Газаров, Юрий Стоянов, Сергей Никоненко, Ия Нинидзе, Алексей Жулин и др.

"Бессмертные" (2021)

Драма о четырех друзьях-ветеранах Афганской войны. Фильм открывается сценой 1989 года, в которой группа советских десантников возвращается домой после службы в Афганистане. По сюжету 20 лет спустя четверо товарищей встречаются на похоронах пятого. Главных героев сыграли Роман Мадянов, Федор Добронравов, Юрий Стоянов и Сергей Пускепалис. Бывшие бойцы вспоминают свою молодость и то, как непросто им пришлось в 1990-е: ветераны столкнулись с неприятием афганской кампании в обществе.

Кеосаян исследовал, как война повлияла на судьбы людей и как они адаптировались к мирной жизни. Режиссер показал одиночество героев, их попытки найти свое место в изменившейся стране, при этом подошел к теме довольно деликатно, сделав акцент на долге, памяти и дружбе, выдержавшей много испытаний.

Дарья Шаталова, Бэлла Волкова