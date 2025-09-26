Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ профессору "Гнесинки" Горбачеву

Это же звание присвоено артистам Государственного академического Малого театра России Олегу Добровану, Ольге Жевакиной и Галине Микшун

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный артист РФ" заведующему кафедрой струнных народных инструментов РАМ им. Гнесиных Андрею Горбачеву, а также артистам Государственного академического Малого театра России Олегу Добровану, Ольге Жевакиной и Галине Микшун. Указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Звание артистам было присвоено "за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". Почетного звания заслуженного артиста РФ также удостоен концертмейстер II скрипок Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета Артем Дырул.