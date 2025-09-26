По словам ректора МГК Александра Соколова, такое партнерство позволит России и Китаю использовать взаимные преимущества для более тесных контактов в сфере музыкального искусства

ПЕКИН, 26 сентября. /ТАСС/. Китайский национальный симфонический оркестр заключил соглашение о сотрудничестве с Московской государственной консерваторией (МГК) им. П. И. Чайковского. Церемония подписания состоялась в Пекинском концертном зале.

Предполагается, что тем самым создана платформа для регулярных контактов между указанными организациями. Это событие приурочено к перекрестным годам культуры России и Китая. Оно состоялось в преддверии 160-летия московской консерватории и 70-й годовщины создания национального симфонического оркестра Китая - дат, которые будут отмечаться в 2026 году.

Согласно заключенным договоренностям, сотрудничество между оркестром и консерваторией охватывает такие направления, как организация выступлений артистов, совместные постановки и программы по подготовке профессиональных кадров в музыкальной сфере. Ожидается, что это станет еще одним стимулом для продвижения российско-китайского сотрудничества в области культуры.

По словам ректора МГК Александра Соколова, такое партнерство позволит России и Китаю использовать взаимные преимущества для более тесных контактов в сфере музыкального искусства.