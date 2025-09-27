В Лужниках в новогодние праздники пройдет цирковое шоу "Сны Пушкина"

Программа сочетает элементы цирка, театра, музыки и мультимедиа

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Театрализованное цирковое шоу "Сны Пушкина" пройдет в универсальном спортивном зале "Дружба" (Лужники) с 25 декабря по 11 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе шоу, отметив, что премьерный показ, длившийся с конца мая по сентябрь, стал рекордным для локации.

"Театрализованное цирковое шоу "Сны Пушкина", ставшее самым массовым и продолжительным мероприятием в истории "Лужников", вернется зимой с новыми показами. Посмотреть уникальную постановку можно будет с 25 декабря по 11 января на той же площадке - в универсальном спортивном зале "Дружба" (Лужники). Шоу будет идти все новогодние праздники", - говорится в сообщении.

Премьерный сезон, в рамках которого состоялся 71 показ, посмотрели более 120 тыс. человек. В пресс-службе отметили, что для олимпийского комплекса это стало рекордом: впервые площадка принимала настолько масштабный проект на протяжении четырех месяцев.

Отмечается, что "Сны Пушкина" - шоу мирового уровня в формате нового цирка, отличающегося от обычных постановок театрализацией. Программа сочетает элементы цирка, театра, музыки и мультимедиа и не включает номеров с животными. По словам организаторов, зрителей ждет не просто последовательность трюков, а драматическое действо, рассказанное языком циркового искусства. Постановка вернется в обновленном формате "с особой новогодней атмосферой".

"Мы очень быстро нашли своего зрителя. И это не только семьи с детьми, которые традиционно ходят в цирк, но и люди, которые раньше были равнодушны к цирковому искусству и вообще почти не посещали такие постановки. Для нас это стало настоящей победой - видеть, что шоу интересно разным поколениям, что каждый находит здесь что-то свое. Мы счастливы вернуться в новогодние праздники, ведь это время, когда зрители особенно ждут волшебства, а мы можем подарить им праздничное настроение и сказку", - приводятся слова генерального и креативного продюсера шоу Елизаветы Гамбург.

В основе проекта фантасмагория, вдохновленная сказками поэта - снами Пушкина под колыбельную няни. В шоу задействовано более 60 артистов: лауреаты международных фестивалей, заслуженные мастера спорта, чемпионы России и мира.