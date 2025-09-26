Россия впервые примет участие в Eurasian Film Market

Байерам будут предложены разнообразные истории, включая драму и мелодраму, боевики и триллеры, детективы и исторические фильмы, приключенческие картины, семейную анимацию, документальные ленты и проекты с социальным содержанием

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия впервые представит 10 компаний и более 30 проектов на Eurasian Film Market, который будет проходить с 29 сентября по 1 октября 2025 года в Алмате. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскино.

"Вопрос об участии России в Eurasian Film Market поднимался в ходе моего визита в Республику Казахстан в мае текущего года, и я рада видеть, как эта инициатива воплощается в реальные шаги. Российско-казахстанское сотрудничество в сфере кино всегда отличалось особой динамикой и взаимной поддержкой, и объединенный российский стенд на крупнейшем кинорынке Центральной Азии станет новым важным этапом этого взаимодействия. Уверена, что участие российских компаний и проектов позволит не только укрепить профессиональные связи, но и откроет новые возможности для культурного обмена со всеми странами региона", - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Байерам будут предложены разнообразные истории, включая драму и мелодраму, боевики и триллеры, детективы и исторические фильмы, приключенческие картины, семейную анимацию, документальные ленты и проекты с социальным содержанием. "Мы рады впервые представить объединенный стенд России на казахстанском кинорынке. Россию, Казахстан и другие страны СНГ связывают тесные экономические, политические и культурные связи, и мы уверены, что участие в Eurasian Film Market станет шагом к их дальнейшему укреплению. Российское кино, которое мы привезли, разнообразно по жанрам и тематикам: от драм и триллеров до анимации и документальных проектов. Оно сочетает в себе вечные ценности и современные творческие подходы", - сказала генеральный директор Роскино Эльза Антонова.

На мероприятии представители Роскино и другие участники стенда Russian Content Worldwide примут участие в круглом столе на тему "Ко-продукция как инструмент продвижения на международные рынки", где рассмотрят стратегии успешного производства и продвижения совместных фильмов.

Лидеры проката и хиты жанров

Российский стенд предложит набор кинопроектов, среди которых успешные хиты и новые премьеры. Например приключенческое фэнтези "Финист. Первый богатырь" (Red Temp Media), детективный блокбастер "Красный шелк" (Art Pictures Distribution, Россия - Китай). Также ожидается вторая часть популярной франшизы "Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный" (Central Partnership), продолжение хита "Дорога из желтого кирпича".

Драмы, мелодрамы и остросюжетное кино

Также будут представлены драмы и мелодрамы, включая сериал "Бумеранг" (Art Pictures Distribution) о любви и сложном выборе, фэнтези "Легенды наших предков" (Art Pictures Distribution) о спасении фантастических существ в таежных краях, а также "День рождения Сидни Люмета" (Rock Films) - автобиографическую историю подростка, стремящегося стать режиссером, несмотря на трудности. Кроме того, представят криминальную драму "Дети перемен" (Red Temp Media) и психологический триллер "Вниз" (Central Partnership). Также в разработке находится художественная драма "О рыбах" (Rock Films) о девушке, отправляющейся на север в поисках отца после получения смертельного диагноза.

Фильмы совместного производства

На кинорынке особое внимание уделяется фильмам совместного производства, которые объединяют культурные коды разных стран. Среди них драма "Ласточка" (Россия - Казахстан - Италия) и "Жемчуг" (Россия - Индия). Также ожидается премьера военной драмы "Альпийская баллада" (Россия - Сербия) и боевик "Тропа гнева (Тишина в горах)" (Россия - Таджикистан).

Документальное кино

Документальные фильмы раскроют культурное наследие России и ее историю. Музыкальный биографический фильм "Реальность не нужна. Восточно-сибирский панк" (ООО "Продюсерский центр ФПРК") освещает панк-сцену Иркутска и Бурятии. Проект "Россия - пути времени" (ООО "Продюсерский центр ФПРК") представляет путешествие через миллионы лет. Исторический фильм "Император без империи. Трон на штыках" (Russiа Television and Radio / Sovtelexport ) рассказывает о Маньчжоу-го и японской оккупации, а "Харама (Жители святых мест)" (ООО "Продюсерский центр ФПРК") знакомит с сакральными якутскими территориями и их хранителями.

Анимация и семейные проекты

На стенде покажут популярные анимационные проекты - "Доктор Динозавров" (Central Partnership), "Три Кота. Зимние каникулы" (Art Pictures Distribution) и мультсериалы "Шушумагия", "Дракошия", "Тикабо", "Живой гараж" (Yarko Animation Company). Кроме того, ожидают семейную историю "Чебурашка-2" (Red Temp Media), приключенческое "Пещеркино" (Pan-Atlantic Studio) и анимационный сериал "Технолайк!" (Yarko Animation Company).